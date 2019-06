Ambi Bridge per Ambiclimate 2, con Homekit si controlla il condizionatore da Mac

Tra le pagine di Maciynet vi abbiamo offerto, tempo addietro, anche la recensione di Ambi Climate, il dispositivo smart pensato per la casa connessa e che permette di gestire il condizionatore di casa da smartphone, ma anche tramite comandi vocali. Arriva oggi su Mac App Store l’applicazione non ufficiale chiamata Ambi Bridge, che permette di gestire l’aria condizionata anche da Mac.

Ambi Bridge è di semplice utilizzo, come spiega lo sviluppatore, si serve di HomeKit e non necessità di alcun setup particolare. Una volta avviata l’app su Mac, questa rileverà automaticamente il dispositivo Ambi Climate, permettendo di controllare il condizionatore dal proprio Mac. HomeKit supporta tra diverse modalità di controllo: Freddo, Caldo e Automatico, così da poter attivare il condizionatore quale che sia la temperatura richiesta in casa.

Lo sviluppatore tiene a precisare che Ambi Bridge non è sviluppata dal team responsabile di Ambi Climate, e che si tratta quindi di un applicativo non ufficiale. Ciò nonostante, è l’ennesimo supporto che riceve la periferica, dopo quello introdotto in via ufficiale per il controllo vocale con Alexa e l’Assistente Google.

Ambi Bridge rileva tutti i dispositivi Ambi Climate impostati dall’utente alla prima accensione, quando si accede al proprio account Ambi Climate. Come già detto, supporta le modalità Heat e Auto, che per impostazione predefinita corrispondono rispettivamente alle modalità di climatizzazione Away, Temperature e Comfort di Ambi Climate, ma che possono possono essere modificate nelle preferenze.

Attualmente Ambi Climate, lo ricordiamo, è disponibile per l'acquisto su Amazon al prezzo di 149 euro. Se volete saperne di più, vedere come funziona e cosa può fare, date uno sguardo alla nostra recensione cliccando qui.

Ambi Bridge si acquista su Mac App Store a questo indirizzo al prezzo di 6,99 euro.