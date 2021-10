Analogue Pocket sarà la console definitiva per il retrogaming

Analogue Pocket uscirà entro. la fine dell’anno, anche se non vi è ancora una data di rilascio ben precisa. Si tratta di una console progettata per gli amanti del retro gaming, che potrà ospitare cartucce delle console gloriose del passato, dove il software AnalogueOS regalerà una gradita sorpresa a tutti i fan della vecchia scuola. Ecco perché.

Analogue sta cercando di stuzzicare l’appetito dei giocatori fornendo uno sguardo ben preciso alle caratteristiche del sistema operativo. AnalogueOS offrirà, naturalmente, un design minimale in stile pixel art, che ha lo scopo di far entrare nei giochi il più facilmente possibile.

Non solo, Analogue sta prendendo sul serio il suo obiettivo di realizzare il dispositivo di gioco retrò definitivo, grazie una nuova funzione “Libreria”, che è formata da un enorme database costruito da zero, con l’obiettivo di fungere da archivio storico per i giochi retrò. I giocatori potranno navigare ed esplorare la storia dei giochi classici e degli sviluppatori, ordinati per regione, sistema, editore e altro ancora.

La Libreria consentirà, inoltre, ai giocatori di inserire le immagini del box o le schermate dei titoli per i giochi a cui stanno giocando, e persino di leggere le cartucce fisiche per identificare l’esatta versione di un gioco. C’è anche il supporto per le playlist, per la creazione di elenchi personalizzati dei giochi preferiti.

Ancora, una delle caratteristiche più interessanti è ciò che la società chiama “Ricordi”, che dovrebbe consentire ai giocatori di catturare e caricare gli stati di salvataggio direttamente da, e verso, una cartuccia e persino condividerli con altri giocatori per caricarli sulle loro cartucce. I ricordi consentiranno anche ai giocatori di salvare e condividere anche gli screenshot.

Infine, AnalogueOS offrirà una varietà di strumenti per monitorare il gameplay, inclusa la registrazione di dati come il tempo speso a giocare a titoli specifici. AnalogueOS è pensato anche per essere un trampolino di lancio per l’azienda, che sarà (alla fine) disponibile anche su altri prodotti Analogue.

Tutte le nuove funzioni elencate sembrano davvero stuzzicare la fantastia dei giocatori, anche se non arriveranno sulla versione 1.0 iniziale, bensì in seguito “su AnalogueOS 1.1 e versioni successive”.

Inoltre, quando la funzione Libreria sarà disponibile, supporterà solo i giochi Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy e Game Gear. Il supporto per Neo Geo Pocket Color, Neo Geo Pocket, TurboGrafx-16 e Atari Lynx verrà affiancato agli adattatori per cartucce in futuro.

Le prime console Pocket Analogue dovrebbero essere spedite “al più tardi a dicembre 2021”.