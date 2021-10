Foxconn presenta tre nuovi prototipi di veicoli elettrici

Al suo evento HHTD21, Foxconn ha presentato tre prototipi di veicoli elettrici tra cui due berline e un autobus. Il video che riportiamo in questo articolo li mostra tutti e tre in azione.

A svelarlo è un rapporto Nikkei, oltre al video di YouTube, che mostriamo di seguito. La società ha affermato che “non è più il nuovo arrivato in città” quando si tratta di veicoli elettrici e che mira a sviluppare un business del valore 36 miliardi di dollari all’anno.

Foxconn ha sviluppato i prototipi EV con il marchio Foxtron, in collaborazione con Yulon Motor di Taiwan. Quest’ultima ha un proprio marchio (Luxgen) e produce veicoli Nissan e Mitsubishi per il mercato locale. I prototipi includono una berlina di lusso, un SUV e un autobus destinato al trasporto urbano, etichettati rispettivamente come Modello E, Modello C e Modello T.

I veicoli sono basati sulla piattaforma software e hardware open source di Foxconn, MIH Consortium. Sono essenzialmente progettati come kit, che fungono da progetti di riferimento che i marchi di veicoli elettrici potranno produrre in serie, secondo le proprie specifiche.

L’autobus Model T potrebbe circolare su strada già il prossimo anno (si spera con un nome diverso), con un’autonomia prevista di 400 km e una velocità massima di 120 km/h. Include anche tecnologie come gli avvisi ai pedoni, la gestione avanzata della temperatura e l’elevata resistenza agli urti, secondo Taiwan News.

Il modello C di Foxtron è un SUV elettrico che sarà disponibile a Taiwan entro il 2023 con alta efficienza e velocità da 0 a 100 chilometri orari in 3,8 secondi. Dovrebbe costare circa 35.700 dollari, ha affermato il presidente di Foxconn, Young Liu. La Model E, invece, è una berlina di lusso dalle prestazioni elevate, progettata in collaborazione con Pininfarina, ed entrerà sul mercato in una data successiva e non specificata. Offrirà 750 cavalli e avrà un tempo di accelerazione 0-100 di 2,8 secondi, insieme a un’autonomia di 750 km.

Yulon sarà tra i primi produttori di veicoli elettrici a utilizzare i design, ha affermato il presidente Lilian Chen. Foxtron, in questo modo, mira a capitalizzare su una tendenza alla produzione di veicoli elettrici vicino ai mercati in cui vengono venduti al fine di contenere i costi.

La società prevede di costruire fabbriche di veicoli elettrici negli Stati Uniti e ha recentemente annunciato che acquisirà l’impianto di produzione General Motors in difficoltà di Lordstown in Ohio. Mira a produrre il pick-up Endurance nello stabilimento di Lordstown, oltre a costruire veicoli elettrici Fisker entro la fine del 2023. Foxconn, inoltre, ha dichiarato che annuncerà presto i dettagli dei suoi piani di produzione di veicoli elettrici per l’Europa.