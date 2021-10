Apple Watch 7, come attivare e usare la tastiera QWERTY

“Ho comprato Apple Watch 7 ma non mi compare la tastiera QWERTY”: è questo il contenuto di mail e messaggi che alcuni nostri lettori ci hanno recapitato nel corso degli ultimi giorni, quando ricevuto il nuovo smartwatch della Mela hanno potuto constare che quella che è stata pubblicizzata come una delle principali novità non era disponibile.

In realtà la possibilità di scrivere testi direttamente senza usare Scribble (il sistema che traduce la scrittura a mano in testo digitato) o la dettatura vocale come ha spiegato chiaramente e direttamente Apple, è operativa solo quando il sistema operativo è in Inglese o in Cinese. Altre lingue, spiega sempre Apple, saranno supportate nelle prossime versione di watchOS.

Come abbiamo potuto constatare nel corso della nostra recensione di Apple Watch 7 (presto on line) la scrittura con il tastierino funziona molto bene soprattutto usando lo Swipe ma non è particolarmente comoda.

A nostro giudizio ben difficilmente sarà possibile sfruttarla per scrivere frasi più lunghe di un “Arrivo verso le 8” oppure “non dimenticarti di comprare le uova”. Però se proprio vi interessasse sperimentare, magari per curiosità, la tastiera QWERTY di Apple Watch 7 ecco come dovete fare:

Lanciate l’applicazione Orologio

Andate in Generali —> Lingua e Regione

In Lingua selezionate “Inglese” in Regione “USA” oppure “United Kingdom” (nel nostro caso cambiare unicamente la lingua non ci ha dato accesso al tastierino)

Apple Watch si riavvierà e avrete il tastierino in vari applicazioni come messaggi e mail

Se il tastierino non dovesse apparire, trascinate verso l’alto la freccia e selezionate l’opzione English Keyboard

A quel punto sarà possibile scrivere anche in Italiano con il sistema predittivo fondato su Scribble. Attenzione: per il fatto che non è supportata la lingua italiana non ci sarà per il momento modo di inserire le lettere accentate direttamente. Per scorrere avanti e indietro testo sarà necessario usare la corona digitale.

