Anche gli smartphone Android diventano chiavi del veicolo con BMW Digital Key Plus

Digital Key Plus è ora disponibile anche per gli smartphone con sistema operativo Android. I clienti BMW che possiedono dispositivi compatibili Samsung o Google possono utilizzarli per sbloccare e bloccare la propria evttura e avviare il motore senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

La Digital Key Plus è disponibile sui dispositivi Apple dal 2021. Il veicolo reagisce automaticamente quando si avvicina o si allontana, come una chiave classica con funzionalità di accesso comfort. Anche il gioco di luci orchestrato dei fari anteriori e posteriori in combinazione con l’illuminazione proiettata nella zona al di sotto del veicolo funziona come con la chiave fisica, a seconda dell’equipaggiamento del veicolo. È ora possibile configurare la Digital Key Plus sugli attuali modelli di smartphone Samsung Galaxy S23+ /Ultra e Google Pixel 7 Pro, nonché su alcuni modelli precedenti con hardware adeguato (dispositivi Samsung con Android 13.1 o successivo: Galaxy S23+, S23 Ultra, S22+, S22 Ultra, S21+, S21 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Note20 Ultra, e dispositivi Google con Android 13.1 o successivo: Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro).

Uno smartphone con Digital Key Plus sostituisce completamente la chiave del veicolo con funzionalità estese rese possibili dalla tecnologia a banda ultralarga (UWB). Si tratta di una tecnologia radio digitale a distanza ravvicinata con un’elevata larghezza di banda, che offre una localizzazione molto precisa con la massima sicurezza possibile.

Il poroduttore spiega che la precisione dell’UWB garantisce che il rischio di attacchi di tipo relay, in cui il segnale radio viene disturbato o intercettato, è praticamente nullo. BMW Group ha lavorato in collaborazione con partner chiave come Google per sviluppare le specifiche corrispondenti e le ha fissate come standard globale per l’industria automobilistica attraverso il Car Connectivity Consortium (CCC).

Finora la Digital Key Plus era compatibile solo con iPhone e Apple Watch. BMW Group ha voluto offrire l’accesso digitale al veicolo a tutti i clienti, indipendentemente dal sistema operativo dello smartphone utilizzato. La prossima fase di sviluppo prevede di offrire l’intera gamma di funzioni di accesso sui dispositivi Android.

Nel dicembre 2022, il BMW Group ha lanciato un’ulteriore fase di espansione della Digital Key basata sulla collaborazione con partner come Apple e Google, che prevede la condivisione sicura e multipiattaforma della Digital Key tra iPhone e dispositivi Android compatibili tramite e-mail, SMS o qualsiasi altro servizio di messaggistica.

La compatibilità con Android è disponibile nei veicoli dotati di Digital Key Plus prodotti a partire da novembre 2022. Un futuro aggiornamentodel software remoto estenderà la funzionalità ai veicoli dotati di Digital Key Plus prodotti prima del novembre 2022.

