BMW, la chiave Digital Key si scambia tra iPhone e Android

BMW continua a lavorare sulla digitalizzazione dei suoi veicoli e Digital Key – la funzionalità che consente di trasformare lo smartphone nella chiave della vettura (utilizzabile per aprire, chiudere le portiere, e avviare il motore con il telefono) – è ora una chiave digitale che può essere utilizzata sia con dispositivi Android, sia con iPhone.

In precedenza gli unici dispositivi compatibili erano quelli di Apple (iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max o superiore e Apple Watch Series 5 o superiore, con iOS 13.6 e watchOS 6.2.8 o seguenti), e le chiavi digitali potevano essere inviate solo con iMessage di Apple. Quindi anche la condivisione era limitata al mondo iPhone. Ora la digital key può essere inviata a un amico o un familiare dal Wallet di iPhone usando la funzione di condivisione nativa presente in varie app, in questo modo è possibile inviarla anche a utenti Android.

La chiave per accedere all’auto può essere inviata con un SMS o altro servizio di messaggistica (es. WhatsApp). L’utente che riceve il link non ha bisogno di app specifiche o di disporre un ID BMW: è possibile aggiungere la chiave al wallet con un semplice tap sul link. Se l’utente che ha bisogno della chiave si trova vicino al proprietario dell’auto, quest’ultimo può inviare la chiave digitale anche via AirDrop oppure la funzionalità “Condivisione nelle vicinanze” di Android.

In alcuni casi può essere richiesto un codice per motivi di sicurezza; ricevuta sull’iPhone, la chiave è automaticamente utilizzabile anche da Apple Watch.

La chiave digitale è memorizzata nel Secure-Element dello smartphone. Inoltre, sia la tecnologia NFC che quella a banda ultralarga sono utilizzate per stabilire l’immediata vicinanza del trasmettitore e del ricevitore, proteggendo da eventuali manomissioni. Le vetture di BMW compatibili sono quasi tutti i modelli prodotti dalla fine di luglio 2020. Le vetture prodotte dall’estate 2020 necessitano dell’equipaggiamento BMW Comfort Access System (SA 322).

È possibile condividere la chiave digitale con un massimo di cinque persone. È possibile cancellare gli inviti in qualsiasi momento tramite il Control Display della vettura o tramite la My BMW App e cancellare le persone autorizzate tramite smartphone. Se la cancellazione avviene tramite l’auto, la BMW Digital Key dell’amico viene immediatamente disattivata. Se la cancellazione avviene tramite lo smartphone, la BMW Digital Key dell’amico rimane attiva fino alla prima apertura dell’auto con un’altra chiave.

La nuova funzionalità è frutto della collaborazione di BMW con Apple, Google e Samsung nell’ambito del Car Connectivity Consortium (CCC).

Bella la Digital Key, ma se iPhone è scarico?

Anche quando iPhone necessita di essere ricaricato è possibile usarlo ugualmente per sbloccare e far partire l’auto. Quando la batteria dell’iPhone ha poca carica, passa alla modalità di risparmio energetico. Quando si attiva la modalità Express, è possibile utilizzare le chiavi dell’auto per un massimo di cinque ore dopo che l’iPhone va in modalità di risparmio energetico. Per vedere se le chiavi dell’auto sono disponibili, basta premere il pulsante laterale dell’iPhone.

