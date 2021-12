Anche Microsoft rinuncia al CES 2022 per il COVID-19

Il Consumer Electronics Show di Las Vegas perde un’altra importante pedina: Microsoft ha infatti appena annunciato che non sarà fisicamente presente alla fiera perché l’aumento dei casi di COVID-19 (a causa della nuova variante Omicron) spaventerebbe gli espositori.

«Dopo aver esaminato gli ultimi dati a riguardo, Microsoft ha deciso di non partecipare di persona al CES 2022» ha dichiarato un portavoce dell’azienda via e-mail. L’azienda farà comunque una sua apparizione digitale sia per l’evento “Microsoft Partner Innovation Experience” che per l’Automotive Press Kit.

Come dicevamo non è l’unica ad aver battuto in ritirata per la stessa ragione: nei giorni scorsi anche Facebook, T-Mobile, Twitter, Pinterest, iHeartRadio, Google, Intel, Lenovo, Waymo e General Motors hanno annunciato la propria rinuncia, almeno per questa edizione che come da tradizione si svolge a inizio gennaio (nel caso specifico dal 5 all’8 gennaio 2022), un periodo cruciale quando c’è in atto una pandemia di coronavirus, che notoriamente dà il meglio di sé proprio nella stagione invernale.

Va ricordato che Microsoft è stato un espositore di primo piano per ogni edizione del CES e per il momento è l’ultima ad informare che non parteciperà, ma è probabile che nei prossimi giorni seguiranno altre rinunce: negli Stati Uniti infatti i casi di COVID-19 sono in rapido aumento e ciò sembra bastare per far desistere anche le grandi aziende.

Nei giorni scorsi gli organizzatori della fiera hanno comunque insistito sul fatto che l’evento ci sarebbe comunque stato a prescindere dalla situazione pandemia, visto che ha applicato una serie di misure di sicurezza – tra cui l’accesso soltanto con il Super-Green-Pass, l’uso delle mascherine e l’ingresso soltanto a seguito di un test rapido fornito gratuitamente – ma questo non sembra bastare per tranquillizzare i viaggiatori: secondo i dati della Consumer Technology Association, che organizza l’evento, 42 espositori hanno già annullato la propria partecipazione.