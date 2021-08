CES 2022, per entrare serve una prova di vaccinazione

L’ultima edizione CES 2021 ha visto cancellare esposizione e presenza in persona a Las Vegas a causa della pandemia, ma fin da aprile Consumer Technology Association (CTA) che organizza la più importante fiera di elettronica di consumo al mondo, ha dichiarato che per l’edizione CES 2022 si ritorna in presenza: per partecipare però sarà obbligatorio un documento di vaccinazione.

La richiesta di un documento di vaccinazione è stata annunciata nelle scorse ore da Gary Shapiro, presidente e CEO, sollevando non pochi dubbi e perplessità soprattutto tra addetti ai lavori e media internazionali. Dirigente e associazione precisano che probabilmente si potrà entrare anche con un test anticorpi, ma questa possibilità è ancora in fase di valutazione.

I dubbi riguardano non tanto la richiesta di un documento di vaccinazione per poter accedere di persona a CES 2022, quanto piuttosto sul tipo di vaccini ammessi. «Sulla base della scienza odierna, capiamo che i vaccini ci offrono la migliore speranza per fermare la diffusione di COVID-19» dichiara Shapiro concludendo «Siamo tutti coinvolti nel porre fine alla pandemia incoraggiando le vaccinazioni e implementando il protocolli di sicurezza corretti. Ci assumiamo la nostra responsabilità richiedendo la prova della vaccinazione per partecipare al CES 2022 di Las Vegas». Il comunicato precisa

I dubbi partono da qui «La sicurezza e la salute sono sempre una priorità al CES e seguiremo le linee guida e le raccomandazioni statali e locali del CDC». In sostanza vaccini efficaci contro il Covid come AstraZeneca e Sinopharm non sono approvati in USA, quindi il rischio è quello di essere comunque vaccinati, possedere un documento che lo approvi ma di non poter comunque partecipare all’evento.

In ogni caso, come già avvenuto per CES 2021, anche il prossimo CES 2022 che si svolgerà dal 5 all’8 gennaio del prossimo anno conterà una edizione digitale online che potrà essere seguita da remoto. Ma come ormai la pandemia ci ha insegnato, la situazione può cambiare rapidamente e certamente lo farà da qui a gennaio.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati all’ultima edizione CES 2021 sono disponibili in questa pagina.