CES 2022 perde pezzi, lasciano Google, Intel, Lenovo e altri

Anche se la Consumer Technology Association (CTA) che organizza il CES per il momento sembra voler proseguire con il piano e l’evento in presenza a Las Vegas, continua ad allungarsi l’elenco delle società che cancellano del tutto o ridimensionano in modo consistente la propria partecipazione al CES 2022: tra gli abbandoni illustri più recenti spiccano quelli di Google, Intel, Lenovo e altri ancora.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Amazon, Meta, Twitter e T-Mobile, quest’ultimo è lo sponsor principale dell’evento, avevano già annunciato il proprio ritiro dall’evento in presenza. La lista delle defezioni aumenta con il passare delle ore o meglio, con il susseguirsi dei report sulla rapida diffusione della variante Omicron del Covid in buona parte del pianeta, Stati Uniti inclusi.

Oltre ai nomi illustri sopracitati, il piano di partecipare al CES 2022 con stand e personale a disposizione del pubblico è saltato per Waymo, la società di guida autonoma di Alphabet (Google) e General Motors. Gli organizzatori del CES dichiarano che le società che hanno cancellato la propria partecipazione sono in totale 42 ma non è chiaro se quelle sopra elencate siano già incluse o meno.

Le ultime comunicazioni di Consumer Technology Association ribadiscono che l’evento in persona si farà nonostante la raffica di defezioni. «Date le nostre misure sanitarie complete, insieme a una minore partecipazione e misure di allontanamento sociale, siamo fiduciosi che i partecipanti e gli espositori possano avere un evento socialmente distanziato ma utile e produttivo a Las Vegas, o mentre lo si sperimenta online».

We are also working with leading health experts in the state of Nevada who support the best practices we have put in place. Below is a statement from Tony Slonim, MD, DrPH, FACHE, President & CEO of Renown Health in Reno, NV. pic.twitter.com/6d4ncNBx3M — CES (@CES) December 24, 2021

E ancora «È stata confermata la partecipazione di oltre 2.200 aziende al CES 2022 di Las Vegas. Il nostro obiettivo rimane quello di riunire l’industria tecnologica e dare a coloro che non possono partecipare di persona la possibilità di sperimentare la magia del CES in modo digitale». Ciò nonostante, sempre nelle scorse ore, praticamente tutte le principali testate di tecnlogia USA hanno cancellato la propria partecipazione in presenza all’evento. Anche per quest’anno la più importante fiera di elettronica di consumo al mondo si prospetta come un evento per lo più digitale.

Tutte le notizie riguardanti CES 2022 si possono leggere direttamente a questo indirizzo.