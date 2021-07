Android 12 dice addio alla torta di zucca e rallegra chi indossa le mascherine

Abbiamo già una lista di candidati ad apparire nella prossima versione finale di Emoji 14, ma anche Google, in occasione del World Emoji Day, ha dato alcune indicazioni su quelle che saranno le scelte emoji nel suo prossimo Android 12. Tra le novità più interessanti, l’addio alla torta di zucca, e un nuovo volto per chi indossa le mascherine.

Saranno molti aggiornamenti gli aggiornamenti che Google porterà con Android 12, e tra questi non mancheranno modifiche anche alle Emoji. Google ha mostrato in anteprima gli aggiornamenti a “centinaia” di personaggi per il nuovo sistema operativo, che li renderanno anche più accessibili su app e piattaforme.

Per iniziare, l’addio alla fetta della torta di zucca, che sarà sostituita da una torta “universale”. L’emoji del bikini è stata modificata, così da apparire più fumettosa e rendere meno l’idea che sia indossato. Le emoji del cibo, come il croissant e i gamberetti, sembrano cotte correttamente, mentre l’emoji della tenda da campeggio riflette il giorno o la notte a seconda del tema del proprio sistema operativo. Ancora, l’emoji di chi indossa una mascherina non sembrerà più riflettere una persona malata, bensì un volto normale. Si tratta, certamente, di una modifica che rispecchia il presente e l’era della pandemia, che ha imposto a tutti di indossare una mascherina protettiva.

Da Android 12 in poi, ricordiamo, che le app che supportano Appcompat di Google, così da avere a disposizione sempre le ultime emoji senza richiedere aggiornamenti separati. Una migliore funzionalità emoji sta arrivando anche su molte piattaforme di Google, incluso il supporto coerente in Gmail già da questo luglio, un nuovo selettore di emoji in Chrome OS previsto per lo stesso mese e funzionalità migliorate nelle chat di YouTube, anche se queste arriveranno più avanti nel 2021. Tutto sommato, non dovrai preoccuparti tanto su emoji mancanti o altre sfide che esprimono te stesso.