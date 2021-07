Ecco le nuove emoji Unicode 14 candidate per iPhone

Nuove emoji vengono aggiunte ai dispositivi iOS su base quasi annuale, con Apple (ma anche Google, Microsoft e altre società che sviluppano sistemi operativi) che adotta regolarmente i caratteri votati e approvati dal Consorzio Unicode: ecco la lista delle nuove emoji proposte per standard Unicode 14, candidate a essere incluse in iPhone, Android, macOS, Windows e non solo.

A pubblicarla è emojipedia, secondo cui il Consorzio Unicode sta ora lavorando all’elenco di emoji che verranno aggiunte nell’aggiornamento Emoji 14. Le nuove emoji del viso includono adesso un volto che si scioglie, il viso con gli occhi aperti e la mano sulla bocca, il viso con l’occhio che sbircia, il viso che saluta, il viso con linea tratteggiata, il viso con la bocca diagonale e uno che trattiene le lacrime.

Ci sono diverse nuove tonalità della pelle proposte per le emoji come palmo in su, mani a cuore, stretta di mano, una persona con corona, quella incinta e altro ancora, insieme a diversi oggetti vari.

Non mancano troll, corallo, fiore di loto, nido vuoto, nido con uova, fagioli, liquido versato, labbro mordente, barattolo, scivolo per parco giochi, ruota, boa ad anello, hamsa, palla a specchio, batteria scarica, stampella, radiografia, bolle, carta d’identità, e il segno di uguale con grassetto potrebbe far parte del prossimo aggiornamento emoji iOS, dopo che i candidati finali saranno stati decisi a settembre.

I candidati Emoji non sono ancora finalizzati e non lo saranno fino alla fine di quest’anno. Questo significa che mentre queste nuove emoji sono nella bozza dell’elenco, potrebbero non farcela ad arrivare nella versione finale di Emoji 14. Detto questo, la maggior parte dei candidati in bozza sarà accettata.

Tutte le immagini, inoltre, sono solo design indicativi: ogni sviluppatore di sistemi operativi (come Apple) sceglierà di personalizzarle come preferisce. Dunque, potrebbero apparire diversamente a seconda del sistema utilizzato.

Lo standard Unicode Emoji 14 è in fase di sviluppo da tempo ed è stato ritardato a causa della crisi sanitaria globale in corso. Dopo che saranno state decise le ultime emoji candidate, i produttori di smartphone inizieranno a usarle tra la fine del 2021 e il 2022. Ci sono buone probabilità che Apple non le adotterà fino al 2022, poiché spesso è in ritardo di diversi mesi.

Il 17 luglio, inoltre, è World Emoji Day e in passato Apple ha fornito in quella occasione informazioni sui suoi piani futuri per le emoji. L’ultima volta che Apple ha aggiunto nuove emoji è stato ad aprile scorso, con l’aggiornamento iOS 14.5. Ricordiamo che nelle scorse ore Facebook ha presentato Soudmoji, le prime emoji dotate di effetti audio che approdano su Messenger.