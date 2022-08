Android 13 è pronto per i Pixel ma non si torna indietro

Quest’anno la nuova versione Android 13 è arrivata in anticipo rispetto ai rilasci precedenti, avvenuti a settembre per Android 11 e nel mese di ottobre per Android 12: nelle scorse ore in pieno ferragosto in Italia, ma una consueta giornata di lavoro in diversi paesi nel mondo, USA inclusi, Google ha infatti rilasciato la prima versione non beta di Android 13 per i suoi smartphone Google Pixel

L’aggiornamento del sistema operativo del robottino verde è disponibile per i modelli delle famiglie Pixel 4, Pixel 5 e anche quelli di ultima generazione Pixel 6. Per chi non ha voglia o pazienza di aspettare la notifica dell’aggiornamento disponibile per il download, è possibile visitare questa pagina dedicata agli sviluppatori per scaricare a mano i file immagine.

Attenzione però: Google avvisa che aggiornando il proprio terminale con i file immagine di Android 13 non permette più all’utente di tornare sui suoi passi, quindi non è più possibile cambiare idea e ritornare ad Android 12. La società spiega che questo avviene a causa di un aggiornamento del bootloader che si occupa di caricare e avviare il sistema operativo.

Le novità più evidenti di Android 13 riguardano ritocchi estetici e di design, inclusa la disponibilità di nuovi temi grafici per interfaccia e icone personalizzabili, anche per le app terze parti. Arrivano più opzioni e controlli per la sicurezza e la privacy, inclusi quelli per le autorizzazioni alle notifiche delle app e la possibilità di limitare l’accesso alle foto alle app terze parti,

La mole più consistente di novità invece riguarda il funzionamento del sistema, con migliorie che puntano a rafforzare comunicazione e collaborazione tra più dispositivi, in modo simile a quanto già fatto da Apple per il suo ecosistema. Bluetooth LE supporta una migliore qualità audio anche con bitrate bassi e latenza inferiore, in più arriva audio spaziale con tracciamento della testa dell’utente, come già fatto da Apple per Apple Music e AirPods un anno fa.

In ottica ecosistema Google debutta lo streaming delle app di messaggistica, in questo modo l’utente può continuare a leggere e scrivere più comodamente messaggi su Chromebook. A parte l’app di serie Messaggi, Big G specifica che lo streaming da un dispositivo Android a un Chromebook funzionerà per diverse delle app di chat e messaggi preferite dagli utenti.

Presto in arrivo anche la funzione di copia e incolla da e verso diversi dispositivi Android, per condividere al volo indirizzi, collegamenti, foto, testo e video, come è possibile fare da tempo su iPhone, iPad e Mac. Naturalmente l’elenco delle novità di Android 13 è ancora lungo, ma ricordiamo che molti miglioramenti saranno riservati per la versione L di Android 13 destinati ai dispositivi con schermi grandi e anche per pieghevoli

Dopo i Pixel, Google informa che Android 13 sarà rilasciato per dispositivi di altri marchi inclusi Samsung, Oppo, OnePlus, HMD (Nokia), Motorola, Realme, Sony, Xiaomi e Asus più avanti nel corso di quest’anno.