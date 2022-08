Spotify regala tre mesi gratis di abbonamento Premium

Spotify è sempre alla caccia di nuovi utenti e abbonati: con una insolita promozione estiva il noto servizio di musica in streaming, in competizione con Apple Music, permette di avere tre mesi gratis di abbonamento premium, dopo di che il costo mensile sarà di 9,99 euro.

Questa promozione è valida fino all’11 settembre, ma solo per gli utenti singoli e studenti che non hanno mai provato il piano Premium. Invece gli abbonati Spotify Duo e quelli con piano familiare possono ricevere al massimo un mese gratis di piano Premium.

In pratica offerte e regali non sono disponibili per gli utenti che in passato sono già stati abbonati Premium. In quest’ultimo caso la società permette loro di rinnovare l’iscrizione con un forte sconto, si ottengono infatti i primi tre mesi di servizio Premium a solamente 9,99 euro, il prezzo di listino di un singole mese . Questa opzione però risulta disponibile solo per gli utenti Premium che hanno dato disdetta prima del 15 luglio.

Naturalmente, una volta terminato il periodo di prova gratuita o a prezzo scontato, l’abbonamento a Spotify Premium si paga 9,99 euro al mese. La mossa di Spotify punta ad aumentare il numero di utenti e abbonati Premium paganti, in un periodo che vede maggior incertezza circa le prospettive economiche globali.

Gli ultimi dati comunicati dal servizio indicano numeri in crescita sia per gli utenti che per gli abbonati. Nel secondo trimestre Spotify ha annunciato 433 milioni di utenti, in aumento rispetto ai 422 milioni nel primo trimestre. Sul fronte degli abbonati Premium paganti, erano 188 milioni all’annuncio del secondo trimestre, in salita rispetto ai 182 milioni indicati nel primo trimestre.

Con un aggiornamento di agosto Google Meet permette di condividere contenuti di Spotify e YouTube tra le persone che partecipano a una videochiamata. Nel mese di luglio Spotify ha reso disponibili anche in Italia gli strumenti per creare video podcast anche in abbonamento: le funzioni, quelli già disponibili e in arrivo.

Invece per le canzoni e le playlist Estate 2022 di Spotify rimandiamo a questo articolo di macitynet.