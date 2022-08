Incisori Longer Laser Ray5 in offerta, ecco quale scegliere tra 5W e 10W

Se siete alla ricerca di una macchina per incidere in casa allora Longer è il brand che fa per voi. Si tratta di una delle società che più ha investito in questo settore e che al momento propone RAY5 in diverse varianti di potenza, adatta sia a chi si avvicina a questo mondo per la prima volta, sia a quanti desiderano un apparecchio più professionale. I prezzi partono da 279 dollari.

Anzitutto, un po’ di background della casa produttrice. LONGER è una società che nasce per la produzione di stampanti 3D, fondata nell’ormai lontano 2014. Dal 202 la società ha deciso di investire nel settore degli incisori laser, e alla fine del 2021 ha rilasciato la prima macchina per incisione laser con touch screen, LONGER RAY5 5W. Nel 2022, considerato il successo avuto, LONGER raddoppia e ha rilasciato una variante più potente, LONGER RAY5 10W. Oggi in sconto entrambe, ecco le principali differenze tra i due modelli.

Modello LONGER RAY5 10W LONGER RAY5 5W Data rilascio July 2022 October 2021 Prezzo finale $429 $279 Potenza 60W,10W Laser 60W, 5W Laser Dimensione laser 0.06*0.06mm 0.08*0.08mm Lunghezza focale 50mm 30mm Area di lavoro 400*400 mm 400*400 mm Velocità massima 10000mm/min 10000mm/min Connettività USB/TF Card/Wifi USB/TF Card/Wifi Touch Screen YES YES Scheda madre 32Bits 32Bits Protezione movimento YES YES Rilevatore di fiamma YES YES Protezione occhi YES YES Software LaserGRBL&LightBum LaserGRBL&LightBum

Come vedete dalla tabella riepilogativa, la principale differenza tra i due modelli è dovuta alla potenza dell’incisore. Non solo LONGER RAY5 5 10W ha una lunghezza focale maggiore, ma soprattutto riesce ad avere una forza di incisione maggiore, utile anche per il taglio.

Il modello 10W c’è da sottolineare come, rispetto al modello 5W, sia in grado di avere una potenza di incisione maggiore, potendo arrivare a 20mm di spessore del legno, e 30 mm dell’acrilico. Inoltre, lo spot laser da 10 W è sottile appena 0,0036 mm² e 2 volte più sottile dei normali laser, rendendo l’incisione ancor più precisa, con meno segni di bruciatura.

Da considerare, comunque, che anche il modello 5W può incidere diverse tipologie di materiale, così da risultare pressoché universale e molto versatile. Ad esempio, può lavorare il legno, la carta, la plastica, la pelle, il PCB e l’alluminio per quanto riguarda l’incisione, mentre è in grado di tagliare cartone, legno leggero (come il compensato fino a 6 mm), acrilico e plastica sottile. Ricapitolando, la versione 5W è consigliabile ad un pubblico che si affaccia per la prima volta a questo genere di lavori, mentre il modello 10W è quello che consiglieremmo per un uso più professionale.

Potete acquistare RAY5 10W direttamente a questo indirizzo, utilizzando il coupon R510WSAVE30 per risparmiare 30 dollari.

Per il modello RAY5 5W il coupon da utilizzate per ottenere lo sconto di 30 dollari è RAY5$30; la acquistate da qui.