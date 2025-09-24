GoPro Max 2 è ufficiale, parte la sfida a Insta360

GoPro ha ufficialmente presentato Max 2, la sua prima action cam a 360 gradi capace di registrare con risoluzione 8K, erede diretta del modello Max rilasciato nell’ormai lontano 2019. Potrebbe essere tardi per GoPro, che arriva adesso in un mercato ormai popolato da competitor di peso come la DJI Osmo 360 e Insta360 X5, ma il brand è solido e punta chiaramente a conquistare i creatori che desiderano la massima definizione possibile per contenuti immersivi.

L’azienda sottolinea che Max 2 è l’unica videocamera action capace di offrire un “vero 8K a 360 gradi”, con dettagli più nitidi e una resa superiore del 21% rispetto ai modelli rivali.

La nuova cam è già disponibile in preordine a 519,99 euro, con spedizioni a partire dal 30 settembre 2025. Compatibile con ben 16 accessori e supporti GoPro progettati per i modelli a 360 gradi – tutti acquistabili separatamente – integra un pacchetto tecnico che segna un notevole salto in avanti rispetto alla generazione precedente.

Tra le modalità di ripresa troviamo i video a 360 gradi in 8K a 30p, il 5.6K a 60p e il 4K fino a 100p, oltre alla possibilità di utilizzare un singolo obiettivo per girare in 4K 60p o 1080p 60p. Sul fronte fotografico, Max 2 è in grado di catturare scatti a 29 megapixel in modalità 360 e foto da 12 megapixel con lente singola.

Non manca il supporto al formato GP-Log, la registrazione a 10-bit e la stabilizzazione HyperSmooth applicata a entrambe le modalità, insieme a funzioni creative come TimeWarp 360, Night Mode e Time Lapse. Le opzioni avanzate disponibili tramite GoPro Labs includono anche la registrazione ad alto bitrate fino a 300 Mbps, strumenti di esposizione più completi e la modalità di cattura a doppia semisfera.

Audio a sei microfoni

Uno degli elementi distintivi del nuovo modello è il sistema audio, affidato a sei microfoni che promettono un livello qualitativo da riferimento. La videocamera supporta la registrazione ambisonica, consente l’utilizzo di microfoni wireless e si integra perfettamente anche con auricolari Bluetooth o AirPods.

Sul fronte connettività troviamo Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 e una porta USB-C 3.0, a cui si aggiunge il caricamento diretto sul cloud tramite la funzione Auto Upload disponibile per gli abbonati GoPro. I contenuti vengono salvati su una scheda microSD.

Come è fatta

Sul piano del design, Max 2 mantiene compattezza e robustezza: pesa 195 grammi, è più sottile e aerodinamica rispetto al modello del 2019 e resiste all’acqua fino a 5 metri senza bisogno di custodia. Integra le alette di montaggio pieghevoli, un attacco standard da ¼-20 e protezioni delle lenti sostituibili con un meccanismo a rotazione rapida. È alimentata dalla batteria Enduro, ottimizzata anche per temperature rigide, e include il rilevamento GPS.

Lotta ai competitor

L’arrivo di GoPro Max 2 si inserisce in un anno particolarmente competitivo per le videocamere a 360 gradi, con tre proposte di fascia alta che si contendono l’attenzione dei creatori. La nuova nata di GoPro dovrà certamente vedersela con la DJI Osmo 360, che punta molto sulla portabilità e sulle funzioni smart e stabilizzazione, mentre la Insta360 X5 si distingue per il suo ecosistema software avanzato e per le opzioni creative di editing e reframing.

Per tutte le camere e i dispositivi del brand su Amazon è sufficiente visitare questa pagina.