Angetube 967, la webcam con anello LED incorporato

Se volete migliorare le vostre videochiamate potete affidarvi ad Angetube 967, una webcam con luce LED anulare incorporata dotata di diverse caratteristiche che la rendono piuttosto pratica e versatile.

La funzione principale come dicevamo è data dalla presenza di una luce frontale che circonda l’obiettivo: in questo modo ciò che viene inquadrato può anche essere efficacemente illuminato da una luce morbida e soffusa, regolabile su tre diversi livelli di luminosità in modo da adattare il tipo di illuminazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui ci si trova.

Si tratta di una webcam con sensore da 2MP e risoluzione Full HD a 1080p, dotata di funzione di messa a fuoco automatica e due microfoni omnidirezionali con cancellazione del rumore, capaci quindi di acquisire con efficacia la voce dell’utente eliminando dalla conversazione tutto il resto, in modo da offrire una comunicazione quanto più chiara e cristallina possibile.

Si collega a qualsiasi Mac e PC, ma anche console, tramite connettore USB, e si posiziona sul profilo del monitor grazie a una clip incorporata. Eventualmente si può anche sfruttare la filettatura per fissarla alla vite di un treppiede, in modo da poterla poi posizionare dove più fa comodo.

Questa webcam è compatibile con diversi software per videochiamate e live streaming come ad esempio OBS, MIXER, YouTube, Facebook, XSplit, Skype, ZOOM, FaceTime, Hangout, Amazon e Chime. E’ inoltre dotata di una funzione che consente di riconoscere il soggetto inquadrato e rimuovere lo sfondo, andandolo a sostituire con una immagine di diverso tipo: è molto utile per chi non vuole mostrare ciò che si trova alle sue spalle durante le videochiamate, mantenendo così un certo livello di privacy riguardo il luogo e il contenuto di una parete.

Per il resto, pesa intorno ai 150 grammi e misura 5,5 x 6,5 x 7,5 centimetri. Chi intende acquistare la webcam Angetube 967 può fare riferimento ad Amazon, dove la trova in vendita a 89,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è attiva un’offerta che permette di risparmiare il 64%, pagandola 32,58 euro.