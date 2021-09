Animali Fantastici 3, ora ci sono titolo ufficiale e data di uscita

Il prossimo capitolo della saga cinematografica di Animali Fantastici, quindi il numero 3, che narra le vicende di Newt Scamander negli anni che precedono l’ascesa di Voldemort e le avventure di Harry Potter ha finalmente un nome: si intitolerà “The Secrets of Dumbledore” (che si dovrebbe tradurre in “I segreti di Silente”) e sarà disponibile nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 15 aprile 2022, con tre mesi di anticipo quindi rispetto a quanto fissato in precedenza e «potenzialmente anche prima in alcuni mercati internazionali».

Per il momento quindi i fan italiani possono appuntarsi in calendario questa data e, se il titolo non è già sufficiente per accendere più di una lampadina, possono placare una piccola parte della propria sete di curiosità leggendo la trama che il Wizarding World, il franchise che ne detiene i diritti, ha pubblicato sul sito ufficiale:

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta muovendo per prendere il controllo del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, incarica il magizoologo Newt Scamander di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio Babbano in una pericolosa missione, dove incontrano bestie vecchie e nuove e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con la posta in gioco così alta, per quanto tempo Silente potrà restare in disparte?

A corredo è stato mostrato anche il logo del Animali Fantastici 3, che appare scritto con lo stesso carattere usato per le due precedenti pellicole della saga, ma con finiture in argento e impreziosito da una bacchetta magica intagliata nella lettera “D” di Dumbledore (Silente, per l’appunto).

Sapevamo che Johnny Depp, che vestiva i panni di Gellert Grindelwald, è stato escluso dal terzo capitolo della pellicola per volere dei produttori a novembre dello scorso anno per via dei problemi legali con l’ex moglie Amber Heard e che al suo posto debutterà Mads Mikkelsen.

Ora la società conferma che (per fortuna) gli altri attori principali saranno ancora gli stessi, quindi troveremo Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander e Jude Law nei panni di Albus Silente, insieme a Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein). Inoltre la comica e attrice Jessica Williams, che ha fatto una breve apparizione in “Animali fantastici: I crimini di Grindelwald”, tornerà nei panni della professoressa di Ilvermorny Eulalie ‘Lally’ Hicks.

Il film sarà ancora una volta diretto da David Yates e riunirà i produttori David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, insieme ai produttori esecutivi Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger e Courtenay Valenti. La sceneggiatura è scritta da J.K. Rowling e Steve Kloves. Per tutti gli articoli di macitynet dedicati all’universo di Harry Potter è possibile partire da questa pagina.