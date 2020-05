Anker PowerConf, potente vivavoce Bluetooth per videoconferenze in sconto di 30 euro

Se state cercando un dispositivo che vi garantisca un’elevata qualità audio in telefonata oppure in videochiamata, non potete far altro che acquistare Anker PowerConf specialmente adesso, visto che al momento grazie ad un codice lo comprate con uno sconto di 30 euro.

Innanzitutto, è piuttosto compatto e quindi usabilissimo in mobilità: nello specifico misura 12,4 x 12,3 x 3 centimetri e pesa circa 340 grammi. La particolarità rispetto ad altri risiede nella presenza di ben 6 microfoni controllati da una nuova tecnologia di riconoscimento vocale a trecentosessanta gradi. In pratica lo potete piazzare al centro di un tavolino, magari proprio quello della sala riunioni, per far sì che fino ad 8 persone possano utilizzarlo dalla propria postazione per dire la sua durante una telefonata o una videoconferenza.

A gestire il tutto c’è un sistema potenziato da un algoritmo DSP con soppressione dell’eco in tempo reale fino a 70 dB, mantenendo sotto controllo perfino eventuale riverbero e rumore di fondo riducendolo fino a 20 dB. Insomma, con Anker PowerCont la qualità in ambito vocale è elevatissima, visto che il dispositivo è perfino capace di regolare automaticamente il volume in modo che la voce risulti sempre forte e chiara, ma ben equilibrata, compensando le differenze del volume del tono di voce e la distanza dal dispositivo.

Si collega ai dispositivi tramite tecnologia Bluetooth 5.0 oppure via cavo sfruttando la presa USB-C e non necessita di alcun driver per funzionare. Ha una batteria da 6.700 mAh che promette fino a 24 ore di autonomia in videoconferenza con una sola carica. La batteria per altro si può usare anche in uscita, per ricaricare un dispositivo collegato grazie alla tecnologia Anker PowerIQ.

Funziona con qualsiasi computer con Windows 7, 8 e 10 e anche con macOS. Non ci sono neanche limiti in base al software utilizzato: funziona quindi con Skype, Google Hangout, FaceTime, Zoom, WebEx, GotoMeeting, Chromebox e tutti gli altri.

Anker PowerConf è venduto insieme ad una custodia per trasportarlo in sicurezza e un cavo USB-C per ricaricarlo. Costa 120 euro ma se inserite il codice 3FDOORI6 come dicevamo risparmiate 30 euro. Quindi lo pagate 89,99 euro spedizione inclusa.