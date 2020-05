Tidal ora trasmette in Dolby Atmos a soundbar e TV compatibili, anche su Apple TV 4K

Dopo aver presentato Dolby Atmos Music per dispositivi Android l’anno scorso, Tidal sta portando la tecnologia ad un formato più appropriato: adesso trasmetterà in Dolby Atmos anche su soundbar, TV e sistemi home theater AVR dotati della tecnologia.

Tutto ciò di cui l’utente avrà bisogno è un abbonamento Tidal HiFi e un dispositivo di streaming compatibile, come Apple TV 4K, Fire TV Stick 4K e NVIDIA Shield TV, tra gli altri.

Le tracce Dolby Atmos Music saranno remixate per il suono surround 3D in modo che voce e strumenti provengano da diverse parti di una stanza. Funzionerà indipendentemente dal fatto che l’utente abbia un sistema audio surround a 7 altoparlanti o una singola soundbar e consentirà agli ascoltatori di “scoprire dettagli e sottigliezze nascoste con una chiarezza senza pari”, secondo Dolby. Nel frattempo, Tidal ha affermato che la sua biblioteca si è ampliata per includere album e canzoni di artisti come Ariana Grande, The Weeknd e Shawn Mendes / Camila Cabelo.

Il livello HiFi di Tidal verrà automaticamente impostato sull’esperienza Dolby Atmos Music nel caso in cui vengano rilevati un dispositivo e un brano compatibili, ma l’utente potrà anche cercare la musica compatibile nell’apposita schermata principale “Disponibile in Dolby Atmos”; in alternativa, potrà cercare “Dolby Atmos”.

L’abbonamento HiFi costa 19,99 euro al mese, il doppio rispetto alla media dei servizi di streaming audio simili, ma il prezzo è certamente giustificato dalla qualità dell’audio. Ad ogni modo, quanti vorranno testare questo nuovo supporto potranno farlo gratuitamente per un periodo di prova di 60 giorni.

