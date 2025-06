Anteprima su iOS e iPadOS, nuova vita per PDF e immagini

Con iOS 26 e iPadOs 26, in arrivo alla WWDC 25, Apple porta su iPhone e iPad una delle sue app storiche, per anni esclusiva del Mac, usata da milioni di utenti senza quasi mai finire sotto i riflettori:Anteprima.

Una storia lunga più di vent’anni

Anteprima è una delle app più longeve dell’ecosistema Apple. Le sue origini risalgono addirittura alla fine degli anni ’80, quando apparve per la prima volta su NeXTSTEP, il sistema operativo sviluppato dalla NeXT di Steve Jobs.

Con l’arrivo di Mac OS X nel 2001, Apple la trasformò in un’app nativa e integrata nel sistema, destinata a crescere insieme al Mac. Nel tempo ha ampliato le sue funzioni: da semplice visualizzatore è diventata un’app polifunzionale, rimanendo sempre leggera e immediata.

Come sarà la versione iOS e iPadOS di Anteprima

Su Mac OS X, Anteprima ha accompagnato generazioni di utenti con funzioni semplici ma fondamentali: visualizzazione PDF, annotazioni, firme digitali, modifiche leggere alle immagini, salvataggi in diversi formati.

Finora, chi voleva lavorare su PDF da iPhone o iPad doveva affidarsi a Safari, all’app File o a soluzioni esterne spesso troppo complicate per un’operazione veloce. Ora, con iOS 26 e iPadOS 26, Apple metterà a disposizione un’app pensata per essere comoda, veloce e ben integrata nell’ambiente mobile.

Secondo Bloomberg, la nuova versione mobile sarà inclusa nel sistema, non richiederà quindi il download da App Store, e manterrà un’impostazione molto simile a quella che conosciamo da tempo: titolo in alto, galleria di documenti in basso, stile Pages e Keynote.

I vantaggi per chi usa iPhone e iPad

Su iPhone sarà un’aggiunta comoda, soprattutto per chi ha bisogno di aprire, firmare o evidenziare un documento senza passaggi intermedi. Ma è su iPad che Anteprima può fare davvero la differenza: schermo grande, Apple Pencil e multitasking la rendono perfetta per lavorare su documenti ovunque.

Una nota interessante: molti usano Anteprima senza nemmeno pensarci, ma è spesso una delle app più utilizzate nella pratica quotidiana. Portarla anche su iPad e iPhone è una scelta che guarda al concreto.

Non è ancora chiaro se la versione mobile includerà tutti i formati supportati da macOS (come PSD, BMP, PowerPoint), né se offrirà strumenti di esportazione avanzati. Ma anche restando limitata a PDF e immagini, Anteprima potrebbe rivelarsi una delle novità più utili di iOS 26 e iPadOS 26.

Quando arriva e dove seguire tutte le novità

Anteprima farà il suo debutto su iPhone e iPad con iOS 26 e iPadOS 26 in autunno, come parte del pacchetto di aggiornamenti che Apple rilascerà dopo la WWDC. La prima versione sarà disponibile per gli sviluppatori subito dopo l’evento, seguita in estate dalla beta pubblica.

Macitynet seguirà in diretta la WWDC 2025 con articoli, approfondimenti e guide, come fa da oltre vent’anni.