iPadOS 26, tutto sul nuovo sistema operativo in arrivo alla WWDC

Tra intelligenza artificiale che arriva lentissima, iOS con nuova interfaccia, rumors su homeOS, ci siamo quasi dimenticati di iPadOS 26. Il nuovo sistema operativo per il tablet, che cambierà anch’esso nome, in vista della WWDC 25 è passato sotto traccia ma in realtà non mancheranno novità, qualcuna importante e di particolare interesse per chi usa il tablet Apple.

Di base quella più rilevante sarà il tentativo di avvicinare di un passo iPad al Mac con qualche intervento mirato, in parte evidenti e funzionali, altri più estetici che potranno fare il tablet sempre più adatto al lavoro da ufficio, soprattutto se usato con tastiera e trackpad.

Multitasking in stile Mac

La novità più sostanziale riguarda il multitasking, che sarà completamente ripensato per assomigliare di più a quello di macOS. Non è chiaro nei dettagli cosa significhi — se un aggiornamento di Stage Manager o qualcosa di più ambizioso — ma Gurman spiega che le nuove funzioni potrebbero richiedere l’uso della Magic Keyboard, segno che Apple considera ormai imprescindibile l’uso di tastiera e trackpad per la produttività su iPad.

Questo Stage Manager ripensato alla radice, sarebbe vicino a Mission Control o Spaces su Mac: finestre libere, ridimensionabili, spostabili, sovrapponibili — ma tutto con un’interazione touch ottimizzata.

In questo scenario Stage Manager, spesso criticato per macchinosità e problemi di flessibilità, potrebbe finalmente diventare qualcosa di più naturale, e soprattutto utile anche per chi lavora intensamente con il tablet.

Interfaccia ispirata a visionOS

Come per gli altri sistemi operativi Apple, anche iPadOS 26 adotterà una nuova interfaccia utente, nome in codice “Solarium”, ispirata (ma no identica) al linguaggio visivo del Vision Pro.

Inutile approfondire qui. L’abbiamo fatto in tanti altri articoli: in sintesi avremo trasparenze (il vetro digitale) menu a comparsa e un uso più ampio di luci e profondità.

Anche i widget verranno aggiornati dal punto di vista grafico per adattarsi al nuovo look, ma continueranno a funzionare come prima, senza un ruolo centrale nell’esperienza utente.

Al contrario di quanto scritto più volte da alcuni siti, le icone resteranno sostanzialmente le stesse. Niente forma tonda e neppure smussata a quanto pare.

Arriva Preview anche su iPad

Tra le novità in fatto di applicazioni c’è lo sbarco dell’app Anteprima su iPadOS. Dopo anni in cui è rimasta esclusiva del Mac, il programma in versione iPad (e iPhone) consentirà la gestione di PDF, annotazioni e modifiche di documenti.

Sarà preinstallata e avrà un’interfaccia simile a quella di Pages e Keynote, con una schermata iniziale che mostra il logo dell’app e una galleria dei file recenti.

Anteprima è un’applicazione importante per il Mac e lo sarà anche per iPad in questa ottica di avvicinamento tra i due mondi.

Supporto multilingua e Apple Pencil più raffinata

L’Apple Pencil riceverà un aggiornamento con l’introduzione di un pennino calligrafico digitale, chiamato “digital reed”. È pensato per chi scrive a mano o disegna a tratti sottili e potrebbe diventare particolarmente utile in ambiti scolastici, creativi o tecnici.

Secondo quanto trapelato, Apple starebbe lavorando a una penna virtuale progettata per la calligrafia araba, capace di simulare il comportamento di un pennino in canna (kamish), lo strumento tradizionale usato da calligrafi arabi, iraniani e turchi. L’obiettivo sarebbe quello di offrire un’esperienza di scrittura digitale il più possibile fedele a quella reale.

In parallelo, dovrebbe arrivare anche una tastiera bidirezionale in grado di passare in modo fluido dalla scrittura da destra a sinistra (arabo) a quella da sinistra a destra (inglese), rendendo l’iPad più adatto a contesti multilingue e internazionali.

Per quanto a chi scrive in Italiano possano importare relativamente, questi interventi sono pensati per rafforzare la presenza di Apple in mercati strategici come Emirati Arabi e Arabia Saudita, dove l’attenzione per la scrittura manuale e la lingua araba è ancora molto alta. L’iPad, con questo aggiornamento, diventerebbe più appetibile anche per questi paesi.

Non sappiamo ancora quali modelli di Apple Pencil saranno compatibili con la nuova modalità, ma è plausibile pensare che le versioni base non saranno supportate.

AI sullo sfondo

In iOS 26 avremo qualche novità nelle funzioni. La più immediata sarà la traduzione automatica. Non sappiamo se Apple deciderà di esportare la capacità di iOS 26 ad iPadOS 26, ma è probabile che lo farà.

Poi avremo tutto quello che ch’è nel sistema operativo iPhone come la capacità di fondere e emoji (nuova versione GenMoji) e sperabilmente anche la funzione di risparmio batteria anche se su iPad si tratta di qualche cosa di meno cruciale rispetto a quanto non lo sarà per iPhone 17 Air.

Inoltre, l’app Messaggi su iPad potrebbe introdurre la traduzione automatica in tempo reale dei testi in lingua straniera, sfruttando Apple Intelligence — una funzione già prevista per AirPods e iPhone.

Una nuova app per i giochi su iPad

Tra le novità attese alla WWDC 25, anche iPadOS 26 potrebbe introdurre una nuova applicazione dedicata al mondo videoludico chiamata semplicemente Giochi (o Games).

Questa app avrebbe l’obiettivo di riunire in un unico hub tutti i contenuti videoludici dell’ecosistema Apple, includendo titoli da Apple Arcade, giochi di terze parti presenti su App Store e potenzialmente anche contenuti editoriali, classifiche e risultati condivisi tra dispositivi.

L’app dovrebbe essere strutturata in almeno cinque sezioni: Home, Arcade, Play Together, Ricerca e una pagina di gestione dei giochi recenti. Il layout ricorderebbe da vicino quello dell’app Musica, con una forte enfasi su raccomandazioni personalizzate e iniziative editoriali curate.

Sebbene inizialmente pensata per iPhone e Apple TV, l’app Giochi dovrebbe arrivare anche su iPad, completando così l’integrazione su tutte le principali piattaforme Apple. Il suo scopo, oltre a migliorare l’esperienza utente, sarebbe anche quello di rafforzare la posizione di Apple nel mercato gaming, dove la concorrenza — tra Android, console e PC — è particolarmente forte.

Alcune fonti suggeriscono che l’app potrebbe essere integrata anche con Apple Game Porting Toolkit, aprendo prospettive interessanti per il gioco su iPad, soprattutto per i modelli con chip M-series.

Messaggi, Musica e Note cambieranno volto anche su iPad

Alcune delle novità attese per iOS 26, come abbiamo già raccontato su Macitynet, dovrebbero arrivare anche su iPadOS 26, con aggiornamenti rilevanti per tre app chiave: Messaggi, Musica e Note.

In Messaggi potrebbe debuttare la possibilità di creare sondaggi direttamente nelle chat, una funzione utile soprattutto nei gruppi. I sondaggi, secondo i rumor, sfrutterebbero anche Apple Intelligence per suggerire automaticamente opzioni rilevanti in base al contesto della conversazione. Inoltre, sarebbe possibile personalizzare lo sfondo delle conversazioni, con sincronizzazione tra dispositivi legati allo stesso account.

Per quanto riguarda l’app Musica, Apple starebbe preparando una nuova visualizzazione con illustrazioni animate a tutto schermo sulla schermata di blocco. Questa funzione, pensata per rendere l’esperienza di ascolto più coinvolgente, sarebbe riservata ai contenuti di Apple Music.

Infine, l’app Note potrebbe ottenere una delle funzioni più richieste dagli utenti avanzati: l’esportazione in formato Markdown. Si tratta di un piccolo ma significativo miglioramento che faciliterebbe il passaggio dei contenuti verso piattaforme editoriali o strumenti di scrittura strutturata.

Compatibilità: addio all’iPad 7

Con iPadOS 18 Apple aveva già interrotto il supporto per tre modelli: l’iPad Pro da 10,5″ e 12,9″ del 2017 (entrambi con chip A10X) e l’iPad 6 del 2018 (con chip A10). Secondo le ultime indiscrezioni, iPadOS 26 estenderà questa lista escludendo anche l’iPad 7, che monta lo stesso chip A10 della sesta generazione.

Il nuovo sistema operativo dovrebbe quindi essere compatibile con:

iPad mini 5 e successivi

e successivi iPad 8 e successivi

e successivi iPad Air 3 e successivi

e successivi iPad Pro 11″ (tutti i modelli)

(tutti i modelli) iPad Pro 12,9″ dalla terza generazione (2018) in poi

Questo restringimento della compatibilità conferma la tendenza di Apple a ottimizzare le funzioni dei nuovi sistemi per dispositivi con architettura più recente, in particolare per quelli dotati di chip serie A12 e superiori o M1/M2.

Disponibilità e rilascio

Come da tradizione, iPadOS 26 sarà presentato ufficialmente alla WWDC il 10 giugno, durante il keynote di apertura. Subito dopo l’evento Apple dovrebbe rilasciare la prima beta per sviluppatori, seguita da una Public Beta entro il mese di luglio.

La versione definitiva, come accade ogni anno, è attesa tra metà e fine settembre, insieme al rilascio di iOS 26 e in concomitanza con il debutto dei nuovi iPhone. Tuttavia, alcune funzioni avanzate — in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale — potrebbero essere attivate solo successivamente, con aggiornamenti progressivi (es. iPadOS 26.1 o 26.2).