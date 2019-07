Anteprima prime day: ecco alcuni dei prodotti in offerta dal 15 Luglio

Amazon si prepara a dare il via al Prime Day alle 00:00 di lunedì 15 luglio. Non è il “primo Prime Day” italiano ma è quello più lungo mai realizzato e si svolge con modalità nuove.

I clienti Prime potranno accedere ad oltre un milione di offerte non-stop in tutto il mondo. Durante il Prime Day 2019, le nuove offerte verranno lanciate ogni cinque minuti, dando ai clienti tantissimi motivi per seguire. Chiunque può acquistare e risparmiare nel corso di questo Prime Day iscrivendosi a Prime o iniziando un periodo gratuito di 30 giorni partendo da questa pagina.

Prime Day 2019

Come approfittare delle offerte Prime Day

Abbiamo già predisposto da tempo su Macitynet una utile guida all’evento. A questo dobbiamo aggiungere che i clienti Prime troveranno alcune offerte sui device Amazon già a partire dalle ore 12:00 di domenica 14 luglio e non mancheremo di segnalarle sia su Macitynet che sul canale offerte di macityent su Telegram.

Anticipazioni sulle offerte del Prime Day

Per chi cerca grandi risparmi Prime Day 2019 offre le nuove Offerte Imperdibili. Queste Offerte Imperdibili garantiscono prezzi sbalorditivi sui marchi di punta. Le offerte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi invitiamo i clienti Prime a seguire la nostra diretta e il nostro canale telegram nelle 48 ore dell’evento. Restate sintonizzati, le Offerte Imperdibili in evidenza includeranno alcuni dei prodotti più interessanti dell’anno.

Di seguito, sono disponibili in anteprima le offerte Prime Day per i clienti Prime:

Dispositivi Amazon

Offerte per il Prime Day –

queste offerte saranno attive solo da 15 Luglio, tornate su queste pagine o appuntatevi il link nel bookmark per ritrovarle lunedì e martedì oppure visitate le nostre pagine per i dettagli

Offerte Imperdibili

Queste offerte includeranno prezzi sbalorditivi sui prodotti dei migliori marchi (“Offerte Imperdibili”), tra cui:

Proprio per la loro eccezionalità, questi prodotti in offerta saranno disponibili in un numero limitato e con la possibilità di un rapido esaurimento delle scorte, quindi i clienti Prime sono invitati a controllare regolarmente i link che avranno messo in bookmark per visualizzare le nuove offerte durante le 48 ore dell’evento o seguirle nella diretta di macitynet o nel nostro gruppo telegram. Le Offerte incredibili includeranno alcuni dei prodotti più interessanti dell’anno.

Novità Prime Day

Philips HTL1510B/12, altoparlante bluetooth (Bluetooth, Subwoofer Wireless, Ingresso Audio, Posizionamento Flessibile, Design Piatto), Nero

Philips PRO6105BK/00, auricolari interni, audio ad alta risoluzione, microfono integrato, riduzione del rumore, design ergonomico, driver da 8.6 mm, nero/argento

Friggitrice ad aria calda, Aicok 1400W 3.5L low-oil multifunzione antiaderente, temperatura e ora regolabili, spegnimento automatico, senza BPA, grado alimentare

LEGO Star Wars Droid

Estrattore di succo a freddo Aicok, estrattore di frutta e verdura con motore silenzioso, funzione anti-intasamenti, senza BPA

Gli artigiani della vetrina Handmade e Made in Italy e le Piccole e Medie Imprese

Gli iscritti a Prime possono sostenere le piccole e medie imprese durante questo Prime Day facendo acquisti sulla vetrina Amazon Made in Italy, Amazon Handmade, Amazon Launchpad e altre sezioni. Durante l’ultimo Prime Day, le piccole e medie imprese che vendono i loro prodotti attraverso i negozi di Amazon hanno superato i $1,5 miliardi in vendite nel mondo e hanno offerto centinaia di migliaia di sconti.

Alcune offerte disponibili:

Altre offerte dal mondo Amazon

Amazon Music Unlimited – I nuovi clienti Prime di Amazon Music Unlimited possono ottenere sei mesi senza costi aggiuntivi del servizio premium di streaming musicale con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati durante Prime Day

– I nuovi clienti Prime di Amazon Music Unlimited possono ottenere sei mesi senza costi aggiuntivi del servizio premium di streaming musicale con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati durante Prime Day Kindle Unlimited – I clienti Prime che si iscrivono per la prima volta a Kindle Unlimited possono ottenere i loro primi tre mesi senza costi aggiuntivi di letture illimitate al momento della registrazione.

Per tutte le informazioni e sulle offerte prime day vi rimandiamo a questa pagina di Macitynet.