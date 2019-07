Offerta Amazon Music Unlimited Prime Day al prezzo di un caffè per quattro mesi

Amazon Music Unlimited al prezzo di un caffè: è la promozione attiva fino all’ultimo giorno del Prime Day 2019 e cioè il 16 luglio che di fatto permette di abbonarsi al servizio per 4 mesi spendendo soltanto 0,99 euro. Si tratta di un’ottima opportunità per provarlo attingendo musica da un catalogo contenente oltre 50 milioni di brani da ascoltare in streaming per tutto il resto dell’estate fino a novembre inoltrato.

Per scoprirne di più su Amazon Unlimited vi rimandiamo alla recensione della nostra prova su strada. Tra gli altri vantaggi del servizio ricordiamo la possibilità di accedere al catalogo musicale da qualsiasi dispositivo dotato di assistente vocale Alexa attraverso il quale sarà possibile avviare e controllare la riproduzione, oltre all’ascolto continuato senza interruzioni pubblicitarie e alla possibilità di scaricare i brani preferiti per ascoltarli in qualsiasi momento anche senza connessione ad Internet.

Come accedere alla promozione

Per poter beneficiare della promozione è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

L’offerta è valida fino alle ore 23:59 del 16 luglio 2019 (il “Periodo dell’Offerta promozionale”)

L’offerta è riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni

L’offerta promozionale è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta, inoltre non è trasferibile né convertibile in denaro.

Terminato il periodo della promozione, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, pertanto consigliamo di aggiungere un promemoria al calendario per ricordare di disdire l’abbonamento entro il termine dei 4 mesi “di prova” onde evitare il rinnovo dell’abbonamento a prezzo pieno.

Per accedere alla promozione fate click qui.