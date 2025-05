Se vuoi riparare iPad da solo Apple ti aiuta

La possibilità di riparare a casa propria o in un laboratorio privato i dispositivi Apple si estende agli iPad. Apple ha infatti annunciato ufficialmente l’estensione del programma Self Service Repair ai tablet, un passo che segna la semplificazione e l’apertura di un servizio apprezzato e che va incontro (tra le altre cose) a specifiche normative.

Un impegno per la longevità dei prodotti

“L’obiettivo di Apple è creare i prodotti migliori al mondo e fare in modo che durino il più a lungo possibile”, ha dichiarato Brian Naumann, Vice President of AppleCare. “Con l’annuncio di oggi, siamo felici di poter offrire i nostri servizi di riparazione ad ancora più clienti, consentendo così di prolungare ulteriormente la vita dei loro prodotti senza compromettere la sicurezza e la privacy”.

Il programma Self Service Repair, lanciato nel 2022, ha già permesso a chi si sente in grado di riparare i propri dispositivi in autonomia di accedere agli stessi strumenti e componenti usati negli Apple Store e nei Centri Assistenza Autorizzati. Ora, con l’inclusione degli iPad, il Self Service Repair Store arriva a supportare 65 prodotti Apple, dagli iPhone 16e ai MacBook Air e ai Mac Studio.

A partire da domani, chi possiede un iPad Air (M2 e successivi), un iPad Pro (M4), un iPad mini (A17 Pro) o un iPad (A16) potrà accedere ai manuali di riparazione ufficiali, acquistare parti originali Apple come display, batterie, fotocamere e porte di ricarica, e usufruire degli strumenti e dei kit a noleggio messi a disposizione tramite il programma Apple.

Il servizio comprende anche Apple Diagnostics, una sessione di troubleshooting per aiutare gli utenti a verificare e risolvere eventuali problemi.

Espansione geografica e nuove opportunità

Oltre a questo, Apple ha fornito nuovi dettagli sul programma Genuine Parts Distributor, pensato per estendere l’accesso ai componenti originali anche alle aziende che non hanno un rapporto diretto con Apple. Grazie a questo programma, i professionisti indipendenti possono ordinare ricambi tramite distributori terzi, come MobileSentrix negli Stati Uniti o Mobileparts.shop in Europa. A partire da domani, anche i ricambi per iPad saranno inclusi.

Negli ultimi anni Apple ha ampliato il numero di fornitori di servizi di assistenza dotati di ricambi originali, strumenti e formazione, offrendo così agli utenti più possibilità per riparare i propri dispositivi. Tra le opzioni disponibili ci sono gli Apple Store, i Centri Assistenza Autorizzati Apple, i centri di riparazione indipendenti, i servizi di riparazione per corrispondenza, il Self Service Repair e ora il programma Genuine Parts Distributor.

Per ulteriori dettagli sul programma e per scoprire come aderire, i centri di riparazione interessati possono visitare la pagina ufficiale.