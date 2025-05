Con Claude Opus e Sonnet 4 Anthropic supera tutti nella programmazione

Anthropic ha inaugurato la sua prima conferenza chiamata Code with Claude presentando un nuovo sistema di intelligenza artificiale che prende il nome di Claude Opus 4. L’azienda lo descrive come il miglior modello al mondo per la programmazione.

Secondo Anthropic, Opus 4 offre prestazioni superiori nei compiti che richiedono migliaia di passaggi consecutivi, permettendo al modello di operare ininterrottamente per diverse ore. Inoltre, è in grado di utilizzare più strumenti software contemporaneamente e di seguire le istruzioni in modo molto più preciso rispetto alle versioni precedenti.

Queste capacità, ha spiegato la società, rendono Opus 4 adatto per alimentare la prossima generazione di agenti AI, ovvero sistemi progettati per pianificare ed eseguire compiti complessi senza supervisione umana. Durante i test, Anthropic ha osservato che Opus 4 è stato in grado di lavorare autonomamente per ben sette ore consecutive, quasi un’intera giornata lavorativa.

Opus 4 ha mostrato anche migliori capacità di memoria, soprattutto quando gli sviluppatori gli consentono l’accesso a file locali. Per incentivare l’adozione, Anthropic ha deciso di rendere Claude Code, il suo agente AI per la programmazione, ampiamente disponibile. Sono inoltre state introdotte nuove integrazioni con Visual Studio Code e JetBrains, per facilitare il lavoro degli sviluppatori.

Non solo per programmatori

Anche chi non si occupa di coding potrà comunque trovare interessante l’annuncio: insieme a Opus 4, Anthropic ha lanciato una nuova versione del suo modello Sonnet, evoluzione del già apprezzato Claude 3.7 Sonnet.

Come il suo predecessore e Opus 4, il nuovo Sonnet è un modello di ragionamento ibrido, in grado di rispondere rapidamente ma anche di affrontare riflessioni complesse quando necessario. In questo modo l’assistente AI risulta più versatile, con possibilità di usare strumenti in parallelo ed seguire con maggiore precisione le istruzioni dell’utente.

Nonostante il grande successo di Sonnet 3.7, che aveva portato Anthropic a introdurre un piano Max da 100 dollari al mese, la buona notizia è che Sonnet 4 sarà disponibile anche per gli utenti gratuiti. Chi desidera, invece, utilizzare Sonnet 4 tramite API potrà farlo agli stessi prezzi attuali: 3 dollari per ogni milione di token in input e 15 dollari per ogni milione in output.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.