Anticipo di Prime Day: Echo Flex a metà prezzo, solo 14,49€!

Tra le diverse offerte Amazon che anticipano il Prime Day, c’è anche quella che vi offre in sconto Amazon Echo Flex al ridicolo prezzo di 14,49 euro invece che 29,99 euro

Questo accessorio, lo ricordiamo, di base è un microfono integrato da uno speaker smart ma con una peculiarità: la forma “a spina elettrica” In questo modo lo posizionare in una qualsiasi presa della vostra casa per gestire il colloquio con Amazon Alexa e conoscere le previsioni del tempo, gestire la musica e le automazioni della casa. Nella sua semplicità permette comunque di fare praticamente di tutto con il solo limite dell’uscita audio che non può avere la potenza e la fedeltà di altri dispositivi simili.

Macitynet ha redatto un interessante articolo in cui vi trovate qualche idea su come usare Echo Flex in casa. Dando al nostro tutorial l’occhiata che esso merita vi verrà sicuramente voglia di acquistare Echo Flex, specie all’irrisorio prezzo di 14,49 euro.

