Antitrust indaga Meta per abuso di dipendenza economica su SIAE

Secondo l’Autorità antitrust per la concorrenza e il mercato, la società Meta guidata da Mark Zuckerberg potrebbe aver abusato della dipendenza economica di SIAE, interrompendo indebitamente le trattative per la stipula della licenza d’uso dei diritti musicali sulle proprie piattaforme.

Ricorderete certamente la nota marzo, con la quale SIAE si era detta incredula del fatto che Meta si fosse tirata indietro nel bel mezzo delle trattative, in modo piuttosto brusco. L’ente Antitrust ha quindi avviato un’istruttoria nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., al fianco di un procedimento cautelare per accertare la questione.

Meta è sospettata di aver eliminato i contenuti musicali tutelati da SIAE dalle proprie piattaforme social e di non aver fornito alla società le informazioni necessarie per negoziare in modo equo e trasparente il rinnovo del contratto scaduto. Inoltre, Meta avrebbe chiesto a SIAE di accettare un’offerta economica inadeguata senza fornire le informazioni necessarie per valutarne la congruità.

L’Autorità ritiene che queste pratiche abusive possano avere un impatto significativo sulla concorrenza nei mercati interessati e comportare un grave danno per i consumatori. L’eliminazione dei contenuti musicali tutelati da SIAE dalle piattaforme social di Meta potrebbe impedire agli autori rappresentati di raggiungere un pubblico più ampio e limitare la possibilità di scelta dei consumatori.

Al di là dei presunti comportamenti scorretti da parte di Meta, l’antitrust ha avviato anche un procedimento cautelare per forzare la riattivazione di un processo di negoziazione tra Meta e SIAE nel rispetto dei principi di buona fede, trasparenza ed equità.

Ovviamente, non è detto che il procedimento porti a un accordo: se non dovesse arrivare, Meta resterà priva di tutti i brani che rientrano nel repertorio SIAE, mentre gli altri continueranno a essere disponibili nella libreria musicale delle piattaforme facenti capo al colosso guidato da Mark Zuckerberg.

