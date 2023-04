iOS 17 manderà in pensione iPhone X, fine degli aggiornamenti

Se iOs 16 mettendo la parola fine alla possibilità di aggiornare iPhone 7 aveva suscitato molti malumori e mugugni, è possibile che con il lancio di iOS 17 le proteste siano anocra maggiori. Il nuovo sistema operativo in arrivo in autunno, secondo alcune fonti, congelerà l’accesso agli update di iPhone 8, dell’iPhone 8 Plus, e anche di iPhone X. A sua volta iPadOS 17 non girerà più sugli iPad Pro da 9,7 e 12,9 pollici e l’iPad di quinta generazione.

Stiamo parlando di dispositivi piuttosto vecchi, rilasciati tra il novembre 2015 e il novembre 2017 ma molto venduti e che per questo in molti sperano siano preservati per dare loro la possibilità di fruire di servizi e funzioni che Apple introdurrà contestualmente ad iOs 17. Questo non sarebbe però, prima che possibile, consigliabile.

Gli iPhone e gli iPad dotati di chip da A5 a A11 sono infatti colpiti da una grave vulnerabilità di sicurezza del bootrom che Apple non ha potuto, e non può, correggere a livello software, poiché il bootrom opera in uno stato di sola lettura. Lo sfruttamento di queste vulnerabilità ha permesso a questi dispositivi di essere sbloccati tramite jailbreak su una vasta gamma di versioni di iOS, consentendo agli utenti di modificare il file system di iOS. E questo potrà avvenire per sempre anche con nuovi sistemi operativi

Se questo rumor dovesse rivelarsi accurato, iOS 17 e iPadOS 17 sarebbero incompatibili con la maggior parte dei dispositivi che girano sul chip A11 Bionic o versioni precedenti. Le uniche eccezioni sarebbero i modelli di iPad di sesta e settima generazione con il chip A10 Fusion e il secondo iPad Pro da 10,5 e 12,9 pollici, che montano il chip A10X Fusion.

Ricordiamo che quando un iPhone o un iPad non possono più essere aggiornati la loro vita operativa degrada rapidamente. Man mano che vengono rilasciate nuove versioni, le applicazioni richiederanno la presenza del nuovo sistema operativo che non potendo girare sul vecchio iOS non daranno accesso a funzioni e servizi. La stessa Apple richiederà iOS 17 per tante funzioni e per la compatibilità, ad esempio, con dispositivi come Apple Wartch.

Ricordiamo che Apple annuncerà iOS 17 durante il keynote della WWDC il 5 giugno, verosimilmente al fianco di qualche sorpresa hardware. Vi anticipiamo tutto quello che Apple potrebbe presentare durante la manifestazione direttamente a questo indirizzo. Se, invece, volete qualche anticipazione sulle novità di iOS 17 il link da seguire è direttamente questo.