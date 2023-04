La piattaforma Tidal aggiunge la funzione Live per l’ascolto in comunità

La piattaforma di musica TIDAL ha presentato Live, una nuova funzionalitòà in-app che offre agli abbonati di TIDAL HiFi e HiFi Plus la condivisione di musica nello stesso momento senza essere fisicamente insieme, permettendo di ascoltare o riprodurre la musica preferita con gli altri in tempo reale.

Gli sviluppatori spiegano che la funzione Live consente ai gruppi di qualsiasi dimensione di riunirsi per un evento speciale, l’uscita di un album, un viaggio in auto o un momento insieme, possibilità indicata come “un nuovo modo per i fan di condividere musica spontaneamente”, con link che è possibile inviare ad altri tramite messaggi, social media e mail.

Sono state già predisposte Live session di Diplo, Aluna e Alesso, e altre sessioni con artiasti dal vivo saranno disponibili negli Stati Uniti, in Germania, Regno Unito, Polonia a Brasile.

Tidal (qui per iPhone/iPad e qui per sistemi Android) può essere provato gratis per 30 giorni; l’abbonamento costa 9,99€ al mese per la versione HiFi e 19,99 euro al mese per la versione HiFi Plus. La versione HiFi offre audio fino a 1411 kbps; la versione Plus supporta formati audio fino a 9216 kbps, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio, e offre playlist curate da esperti. Sono previsti anche piani Family a 14,99 € al mese (da condividere con la famiglia, fino a 5 account) e un piano Student (per studenti delle scuole superiori e università) con il 50% di sconto sui piani TIDAL HiFi e HiFi Plus.