Con AnyWatt USB-C si usano gli alimentatori MagSafe con i nuovi MacBook

AnyWatt USB-C MagSafe adapter è un particolare adattatore prodotto dall’azienda Elecjet. Usando questo accessorio è possibile riciclare il vecchio alimentatore di un MacBook o del monitor Apple Thunderbolt/Cinema Display e sfruttarlo sulle macchine di nuova generazione che integrano il connettore con attacco USB-C o Thunderbolt 3.

Con la transizione di Apple alla porta USB-C, dai portatili è stato purtroppo eliminato il comodissimo MagSafe, il “magico” connettore magnetico che permetteva di ricaricare i portatili in modo semplice, sicuro e che tanti utenti ancora rimpiangono.

Il MagSafe, lo ricordiamo, rende semplice ricaricare la batteria del portatile: l’aggancio tra il cavo di alimentazione e i MacBook di vecchia generazione è infatti magnetico. Se il cavo viene sottoposto a una qualsiasi sollecitazione, MagSafe si stacca immediatamente dal computer, scongiurando il rischio di caduta dal piano d’appoggio, utile se, ad esempio, qualcuno strattona inavvertitamente il filo.

Nei notebook più recenti Apple ha eliminato questo connettore “magico”, reso superfluo dalle connessioni USB-C e Thunderbolt 3 (attacco USB-C). I nuovi MacBook, MacBook Air e MacBook Pro integrano cavi di ricarica e alimentatori USB-C. Queste connessioni offrono vari vantaggi ma il cavo di alimentazione non si stacca automaticamente in caso di sollecitazione, una scelta che gli utenti Mac di vecchia data faticano a comprendere, coscienti della semplicità, eleganza ed efficacia del vecchio connettore MagSafe.

Varie aziende hanno tentato di offrire qualche accessorio in grado di restituire la “magia” del MagSafe: il BreakSafe di Belkin, lo Snapnator, il ThunderMag. L’adattatore di Elecjet è una piccola scatola che, su un lato integra un cavo collegare alla porta USB-C/Thunderbolt 3; sull’altro lato è integrato il connettore MagSafe che consente di riutilizzare i vecchi alimentatori.

Il produttore spiega che AnyWatt permette di riutilizzare gli alimentatori vecchio stile Magsafe 1 & Magsafe 2 con nuovi dispositivi USB Tipo C; è compatibile con MacBook, MacBook Pro, Nintendo Switch, Chromebook, notebook con Windows, ecc. Il dispositivo vanta la Certificazione USB-IF & supporta USB-PD (Power Delivery Protocol). Rileva automaticamente il dispositivo al quale viene connesso e adatta il voltaggio della corrente fornita per assicurare una ricarica sicura.

L’adattatore Magsafe to USB C di Elecjet è disponibile su Amazon e nel momento in cui scriviamo è venduto 26,99 euro.