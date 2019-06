Volkswagen pensa ad una Golf con sistema audio a controllo olografico, la foto

I sistemi audio a bordo delle auto sono sempre più moderni e sofisticati, ma un concept apparso in rete mostra una Golf GTI Aurora con un impianto sul retro con tanto di ologramma. Anche Apple, in passato, ha pensato ad un sistema olografico in auto, ma in quel caso si trattava di creare un assistente.

In pratica, quello che viene mostrato nel concept è un impianto futuristico, in cui la strumentazione e la pulsantiera viene rappresentata da un ologramma. L’utente potrà spingere i pulsanti galleggiante, afferrare cursori 3D e, naturalmente, apprezzare le cover degli album musicali che vengono riprodotti mediante immagini tridimensionli.

VW non ha delineato l’esatta tecnologia a bordo, ma non sembra che non ci sia bisogno di occhiali, guanti o altri accessori extra per farlo funzionare.

Occorre, però, frenare gli entusiasmi. Ci vorrà ancora “un po ‘di tempo” prima di poter vedere questa macchina in strada; l’azienda di Mark Möller ha dichiarato che i tempi non sono ancora maturi, anche perché la tecnologia olografica è rara, costosa e anche limitata.

C’è anche una questione di praticità. E’ facile inserire un ologramma sul bagagliaio posteriore, dove c’è tanto spazio e senza presentare distrazioni per il pilota, ma altro discorso sarebbe quello di posizionare tale strumentazione sul cruscotto anteriore.