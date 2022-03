Apex Legends apre le registrazioni su Android, presto su iPhone

Respawn ha aperto la pre-registrazione su Android per Apex Legends Mobile, la prossima versione mobile del noto battle royale. Grazie alla pre-registrazione si avrà la certezza di essere tra i primi giocatori a poter scendere in campo, non appena il titolo sarà rilasciato sui dispositivi mobili del robottino verde. A breve, potrebbero essere aperte anche per iPhone.

Respawn ha lanciato Apex Legends Mobile in 10 paesi il mese scorso, e mentre non è chiaro quando sarà disponibile più ampiamente, lo studio ha indicato in una e-mail che il titolo dovrebbe essere lanciato quest’anno. Tuttavia, a Taiwan, Hong Kong e Macao, non è chiara l’apertura delle pre registrazioni.

Sul sito web di Apex Legends Mobile, Respawn afferma che “Taiwan, Hong Kong e Macao saranno inclusi nella pre-registrazione globale”, una e-mail stampa chiarisce che la pre-registrazione è disponibile a livello globale ad eccezione di “Cina, Hong Kong, Taiwan, Macao, Russia e Bielorussia”.

In questo momento, sembra che la pre-registrazione sia disponibile solo per Android, ma sul sito web di Apex Legends Mobile, Respawn afferma che il gioco arriverà “prossimamente” su iOS.

Lo sviluppatore ha anche rilasciato un nuovo trailer, che dovrebbe dare un’idea di come sarà Apex Legends Mobile su smartphone, e come saranno i controlli touch-based. Quando il titolo sarà rilasciato dovrà districarsi in un panorama ormai molto fitto, e pieno di concorrenti importanti, come Call of Duty: Mobile, PUBG: Mobile, Garena Free Fire, tutti titoli incredibilmente popolari, con altri top come Valorant e Call of Duty: Warzone in lavorazione.

Ricordiamo che nel mese di aprile dello scorso anno Respawn ha celebrato il raggiungimento di 100 milioni di giocatori insolitamente due anni: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo di macitynet.

In attesa dell’arrivo di Apex Legends Mobile per iPhone, chi è interessato a questo titolo può consultare questa guida di macitynet in cui spieghiamo come giocarlo su Mac, anche se al momento il titolo non è disponibile ufficialmente per macOS.