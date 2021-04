Apex Legends Mobile arriva su iPhone e Android

Dopo aver raggiunto il traguardo di 100 milioni di giocatori, EA e Respawn Entertainment hanno ufficialmente annunciato una versione mobile di Apex Legends in arrivo su iPhone e Android. Come ci si potrebbe aspettare, Apex Legends Mobile è un gioco battle royale progettato specificamente per i touchscreen. Ci saranno controlli semplificati e, secondo il direttore del gioco Chad Grenier, saranno presenti «Ottimizzazioni ponderate che si traducono nel combattimento battle royale più avanzato disponibile su un telefono».

Agli amanti di PUBG Mobile e Call of Duty Mobile, o altri giochi simili, farà certamente piacere l’arrivo di questa nuova pietra miliare nel campo dei battle royale. Ovviamente, le brutte notizie sembrano essere dietro l’angolo: trattandosi di una versione apposita per mobile, non è possibile aspettarsi di giocare con utenti console o PC.

I primi beta test regionali si svolgeranno a fine mese su Android in India e nelle Filippine, con poche migliaia di giocatori. Respawn testerà Apex Legends Mobile in altre regioni prima di un lancio più ampio su iPhone e Android.

Come il gioco originale, Apex Legends Mobile sarà free-to-play con microtransazioni e pass di battaglia per oggetti estetici, alcuni dei quali esclusivi, quindi non presenti nelle versioni per PC e console.

Una versione mobile di Apex Legends è in lavorazione da tempo, già dall’inizio del 2020, in parte con l’obiettivo di irrompere nel mercato mobile cinese. Nel frattempo, Respawn ha offerto il primo sguardo a quello che definisce uno dei più grandi aggiornamenti finora rilasciati per Apex Legends. Un nuovo trailer fornisce indizi su quello che sembra essere il prossimo personaggio ad unirsi al roster, Valkyrie, che potrebbe arrivare insieme alla nona stagione il 4 maggio prossimo.