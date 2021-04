Apex Legends ha 100 milioni di giocatori dopo due anni

A due anni dall’uscita ufficiale, Apex Legends conta più di 100 milioni di giocatori in tutto il mondo. Lo sviluppatore Respawn Entertainment lo ha annunciato ufficialmente su Twitter con un video che celebra il traguardo raggiunto, promettendo che si tratta solo dell’inizio per il suo battle royale.

Mentre Apex si è affrettato a superare il traguardo di 25 milioni prima, e 50 milioni dopo, durante suo primo mese di disponibilità, ha avuto più difficoltà a mantenere questo ritmo vertiginoso. Prima dell’annuncio di oggi, l’ultima volta che l’editore EA aveva parlato del numero dei giocatori attivi era stato alla fine del 2019, quando Apex contava circa 70 milioni di giocatori.

Da allora, il gioco ha goduto di una crescita più moderata (e probabilmente sostenibile), con la società che ha rivelato nei suoi guadagni Q3 che la base di giocatori era aumentata del 30% su base annua. EA deve ancora spiegare in dettaglio come il gioco stia andando il gioco su Switch, recentemente rilasciato.

Tuttavia, 100 milioni di giocatori rappresentano un traguardo significativo, soprattutto in un mercato affollato che include colossi come Fortnite e Call of Duty: Warzone che, a partire dai loro aggiornamenti più recenti, contavano 350 milioni e 75 milioni di giocatori, rispettivamente.

Nonostante la concorrenza, Apex è un attore importante in questo settore, oltre che per le finanze di EA. La società prevede che il gioco incasserà più di 500 milioni di dollari quest’anno. Insomma, sembra proprio potersi affermare con certezza che Apex ha un futuro brillante davanti a sé.

Se siete interessati al titolo, in questa guida vi spieghiamo come giocarlo su Mac, anche se al momento il titolo non è disponibile ufficialmente per macOS.

Se, invece, siete interessati ai videogiochi il link da seguire è questo. Non dimenticate neppure di informarvi su Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento Apple, che offre una libreria ormai molto folta, con centinaia di titoli da giocare, tutti con un unico abbonamento mensile o annuale.