L’app Casa di iOS 26 potrebbe regolare la temperatura con l’AI

Apple non ha ancora rilasciato Siri 2.0, la versione avanzata di Siri che dovrebbe sfruttare appieno funzionalità di intelligenza artificiale, ma questo non impedisce all’azienda di fare progressi in ambito AI in altri campi, come ad esempio la domotica.

Lo sviluppatore Steve Moser ha individuato nell’app Casa di iOS 26 beta riferimenti alla “temperatura adattiva”, funzionalità pensata per i termostati domestici e che dovrebbe offrire differenti modalità per gestire la temperatura in casa.

L’app Casa dovrebbe essere in grado di capire quando l’utente è a casa o lontano da quest’ultima, e impostare di conseguenza la temperatura nei vari ambienti, con temperature ridotte durante l’assenza e aumento graduale prima del rientro.

Nel codice di iOS 26 sono stati inoltre individuati riferimenti a funzionalità che dovrebbero permettere (almeno negli USA) di modificare la temperatura nelle fasce orarie di energia pulita, fasce nelle quali viene suddiviso il consumo di energia elettrica, tenendo conto dei differenti prezzi applicati.

Funzioni simili si trovano in alcuni termostati smart ma la presenza nell’app Casa permetterebbe di standardizzare l’uso di queste peculiarità. Da tempo circola voce di Apple al lavoro su uno “smart hub” che dovrebbe, tra le altre cose, offrire nuove funzionalità legate alla domotica, tenendo conto anche dell’AI.

"Adaptive Temperature" hidden in iOS 26 beta Home app Just as Maps learns your daily routes, HomeKit will soon learn your comings and goings (predicting when you’re rolling in the driveway or headed out of town for days on end) and automatically tweak your thermostat to match.… pic.twitter.com/kmGynJWUSH — Steve Moser (@SteveMoser) July 30, 2025

Apple non ha parlato finora di simili funzioni e la presenza di tali riferimenti nel codice di iOS 26, non significa che saranno per forza presenti con il rilascio delle versioni definitive; si tratta certamente di indizi che lasciano immaginare lavori in corso.

È possibile provare iOS 26 in anteprima?

Sì. Apple ha rilasciato la beta pubblica di iOS 26 il 24 luglio 2025. È possibile iscriversi gratuitamente al programma Apple Beta Software. Le versioni per sviluppatori sono disponibili dal 9 giugno. Le versioni beta potrebbero contenere bug: è consigliabile installarle solo su dispositivi secondari.

Quando sarà disponibile iOS 26?

Il rilascio ufficiale di iOS 26 è previsto per settembre 2025, in concomitanza con il lancio della gamma iPhone 17. Seguirà la tradizionale presentazione autunnale, presumibilmente intorno alla metà del mes