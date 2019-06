L’app Microsoft To-Do si scarica gratis da Mac App Store

L’app di Microsoft To-Do è ora disponibile sul Mac App Store. L’app in questione, come il nome lascia immaginare, permette di gestire, stabilire delle priorità e completare elenchi di cose da fare. Grazie a questo software l’utente può fissare obiettivi giornalieri da portare a termine e ha la peculiarità di integrarsi con Microsoft Office 365 di cui trovate la recensione in questo articolo.

“Hai mille cose per la testa?” si legge nella descrizione dell’app. “Con Microsoft To-Do puoi aumentare la produttività, ridurre i livelli di stress o semplicemente liberare la mente”. E ancora “Puoi pianificare la tua giornata o gestire la tua vita in tutta semplicità”.

Microsoft evidenzia la possibilità di “restare concentrarti” grazie alla pianificazione giornaliera personalizzata con attività suggerite, accedere a elenchi ovunque e su qualsiasi dispositivo, condividere gli elenchi e le attività con amici, familiari, colleghi e compagni di classe, creare elenchi contraddistinti da colori, impostare scadenze singole o ricorrenti e promemoria.

È possibile suddividere le attività in fasi gestibili, aggiungere note alle attività, allegare file fino a 25 MB a qualsiasi attività, sincronizzare le attività tra Outlook e To-Do, tenere traccia delle attività insieme a qualsiasi app con visualizzazione ridotta.

Il sito Thurrot.com spiega che in precedenza le funzionalità di questa app per Mac erano disponibili solo con una web-app che consentiva di sfruttare il servizio e che sono disponibili anche app per Windows, Android e dispositivi iOS. Non è chiaro se l’app sarà scaricabile anche direttamente dal web ma è ad ogni modo possibile scaricala dal Mac App Store.

L’app Microsoft To-Do per Mac è compatibile con macOS 10.13 e seguenti, è multilingua (italiano compreso), “pesa” 13,6MB e si scarica gratis da questa pagina di Mac App Store.