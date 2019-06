Aperte le iscrizioni agli Apple Camp 2019, con nuove sessioni di arte e design

Un’estate che ha il sapore di arte e design e il profumo di Cupertino è quella degli Apple Camp 2019 per bambini e ragazzi negli Apple Store. Si aprono oggi, 17 giugno, per l’estate 2019, le iscrizioni agli Apple Camp, l’estensione delle sessioni Today at Apple, che offrono per i ragazzi nei mesi di pausa dall’impegno scolastico un’occasione per liberare la creatività e per apprendere nuove competenze come il coding e il design e formarsi in ambiti di interesse come la musica, il cinema e l’arte.

Le registrazioni per gli Apple Camp 2019 si aprono oggi negli Apple Store, anche in quelli italiani. Sono previsti, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, in Belgio, Canada, Francia, Germania, Messico, Svezia, Svizzera, Spagna, Turchia e negli Emirati Arabi. A partire dal 24 giugno sarà possibile iscriversi anche negli Store nel Regno Unito, in Austra, Cina e Taiwan.

Quest’anno saranno disponibili quattro sessioni per bambini tra gli otto e i 12 anni. Le sessioni durano 90 minuti ciascuna e tutti i partecipanti devono essere accompagnati da un genitore o un tutore legale.





Creare una canzone con Garageband

Appuntamenti distribuiti su tre giornate, per bambini dagli 8 ai 12 anni interessati a scrivere una canzone e a farlo con Garageband. Impareranno le basi del ritmo, si eserciteranno e sperimenteranno con strumenti smart per creare una melodia con Garageband. Condivideranno, alla fine dei tre giorni, la propria canzone.

Progettare il tuo parco dei sogni con iPad

Una passeggiata per lasciarsi ispirare e scattare foto di materiali, colori e trame e poi tracciare le proprie idee su iPad per immaginare un parco per la propria comunità. Utilizzeranno l’app Procreate e Apple Pencil, per dare vita al proprio design.





Le basi del coding e della robotica

Tre appuntamenti per imparare le basi del conding e della robotica con i robot Sphero. Si incomincia con le basi della programmazione, fino a creare un programma utilizzando l’app Sphero Edu per iPad. L’ultimo giorno i ragazzi programmeranno luci, suoni e animazioni per racconteranno una storia.

Dirigi il tuo film con Clips e iMovie

Sperimentare l’arte della regia utilizzando iPad, sperimentando le riprese della fotocamera nell’app Clips: i ragazzi disegneranno i propri storyboard con Keynote, fino a realizzare un trailer con iMovie e alla celebrazione delle proprie creazioni.

Le sessioni Apple Camp 2019 incominceranno il 7 luglio 2019 e sono in programma fino al 3 agosto 2019. Ci si può iscrivere a partire dal sito di Apple. Se si è interessati a partecipare, è consigliabile iscriversi subito perché i posti sono limitati. Gli aggiornamenti su tutte le proposte formative negli Apple Store si trovano nella sezione dedicata da Macitynet alle iniziative degli Apple Store.