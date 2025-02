Ecco OnePlus Watch 3, lo smartwatch elegante per il benessere fisico

Pubblicità

OnePlus ha presentato il suo nuovo smartwatch, OnePlus Watch 3, basato su piattaforma Wear OS 5 di Google, che si distingue per la capacità di operare in modalità diverse. Ecco foto, prezzi e caratteristiche.

Come anticipato, OnePlus Watch 3 è in grado di operare in diverse modalità: la prima è quella chiamata risparmio energetico, dove la batteria da 631 mAh riesce a garantire fino a 16 giorni di funzionamento, mentre la seconda è la modalità smart, che invece offre circa 5 giorni di utilizzo.

Tra le novità in ambito salute, il dispositivo introduce “60s Health Check-In”, una funzionalità che, in appena 60 secondi, analizza sei parametri fondamentali, quali frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), salute vascolare, temperatura del polso, qualità del sonno e benessere fisico e mentale.

Ancora, Watch 3 è pensato per offrire la funzione “360 Mind and Body”, che attraverso l’analisi di dati quali la variabilità della frequenza cardiaca e la frequenza cardiaca a riposo, fornisce un quadro dettagliato dello stato emotivo e dei livelli di stress, suggerendo anche esercizi di respirazione guidata per favorire il rilassamento.

Il dispositivo supporta oltre 100 modalità sportive, incluse 11 modalità professionali, e offre un’analisi approfondita di parametri quali l’efficienza nella combustione dei grassi, l’intensità dell’allenamento e l’efficacia degli esercizi.

A livello di sistema operativo Watch 3 è basato sull’ultima versione di Wear OS 5, che migliora l’integrazione con le applicazioni di Google e con l’ecosistema OnePlus. Tra le novità, è possibile trasferire il dispositivo su un nuovo smartphone senza necessità di resettarlo.

Quanto al design, lo smartwatch si caratterizza per una cassa rotonda in acciaio inossidabile, accompagnata da una lunetta in titanio con rivestimento PVD e un display LTPO da 1,5 pollici, realizzato in cristallo di zaffiro 2D.

Ancora, OnePlus Watch 3 è progettato secondo lo standard MIL-STD-810H e possiede certificazioni IP68 e una resistenza all’acqua fino a 5ATM, caratteristiche che lo rendono adatto a diverse condizioni ambientali.

Il listino di questo OnePlus Watch 3 è stato fissato al prezzo di 349,00 € e sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2025, con pre ordine dal 18 febbraio. Durante questo periodo iniziale, il prezzo scende a 299 euro.

Tra gli accessori ufficiali figurano il cinturino, disponibile in due varianti – Emerald Titanium e Obsidian Titanium – e una base di ricarica, proposte a prezzi separati.