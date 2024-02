Il primo App Store alternativo per iPhone sarà offerto da MacPaw

Apple sarà a breve obbligata rispettare il Digital Markets Act (DMA), la normativa che dovrebbe consentire di armonizzare la regolamentazione delle piattaforme in tutta l’Unione Europea e garantire che i mercati digitali siano equi e aperti.

Tra gli obblighi per Apple, cambiamenti per iOS, Safari e l’App Store che interesseranno gli sviluppatori di app nell’Unione Europea. A partire da iOS 17.4 Apple introdurrà una serie di modifiche per iOS per ottemperare al DMA. Per chi sviluppa, questi cambiamenti includono nuove opzioni per la distribuzione delle app da marketplace alternativi all’App Store, con nuovi strumenti e API che consentono agli sviluppatori di offrire app iOS in download da fonti alternative.

Una delle prime società che proporrà uno store alternativo, è MacPaw, azienda nota agli utenti Mac per l’utility CleanMyMac X; questa azienda ucraina, offre già una alternativa al Mac App Store per gli utenti Mac, uno store denominato Setapp che propone oltre 240 app con un solo abbonamento di 9,99$ al mese (ua sorta di Netflix delle app).

Dopo lo store per Mac, che esiste ormai da anni, MacPaw afferma di essere pronta a proporre uno store alternativo per gli utenti iPhone che risiedono nell’Unione Europea.

Mykola Savin, direttore Product Management di MacPaw, sul blog aziendale scrive: “Facendo strada nella complessità di un panorama in continua evoluzione, quest’anno ci stiamo preparando per una impresa entusiasmante: il lancio del marketplace mobile di Setapp nell’UE. Si tratta di una funzionalità molto richiesta dai nostri utenti, e ci stiamo impegnando per offrirla con la stessa attenzione incentrata sull’utente, e con lo spirito innovativo che ci caratterizza”.

MacPaw afferma di voler creare “un equilibrato ecosistema di app nel quale gli sviluppatori possano crescere con un modello commerciale che promuove condizioni eque e valori, indipendentemente dalla loro dimensione”, in altre parole l’idea è diventare una scelta allettante per gli sviluppatori, scavalcando molti obblighi che Apple impone.

Il progetto è in fase di sviluppo da tempo (ne avevamo parlato ad agosto dello scorso anno): MacPaw riferisce che suoi team “sono nelle fasi finali dello sviluppo di una versione beta del marketplace mobile di Setapp”, e che questo dovrebbe essere pronto entro l’anno e ad ogni modo prima di quanto inizialmente previsto.

Benché lo store alternativo sarà utilizzabile solo dagli utenti UE, si tratta ad ogni modo di un mercato enorme, tenendo conto che un terzo degli iPhone si vende nei 27 Stati membri dei Paesi UE. Non mancano ad ogni modo le difficoltà e Apple sembra avere già messo dei paletti, compreso il fee per l’elaborazione dei pagamenti: Le app per iOS sull’App Store possono usare l’elaborazione dei pagamenti della piattaforma a fronte di un fee aggiuntivo del 3%. Chi sviluppa app può usare un provider di servizi di pagamento all’interno della propria app o indirizzare l’utente al proprio sito web per elaborare il pagamento senza corrispondere nulla a Apple. Le app iOS distribuite dall’App Store e/o da un’app-marketplace alternativa pagheranno € 0,50 per ogni prima installazione per anno oltre la soglia di un milione.