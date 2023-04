Apple costretta a svelare 101 milioni di utenti App Store in Europa

Il Digital Services Act, siglato DSA, inizia ad essere pienamente applicato in Unione europea: la prima conseguenza è che Apple è stata costretta a divulgare per la prima volta in cinque anni quanti utenti App Store ha in Europa. Ecco i numeri ufficiali degli utenti per singolo servizio.

I valori riportati da Apple sono relativi all’Europa. Ecco quanti utenti ha App Store e gli altri servizi Apple nel Vecchio Continente:

App Store iOS: 101 milioni

App Store iPadOS: 23 milioni

App Store macOS: 6 milioni

App Store tvOS: 1 milione

App Store watchOS: meno di 1 milione

Apple Books: meno di 1 milione

Abbonamenti a pagamento a podcast: meno di 1 milione

C’è quasi una perfetta correlazione uno a uno tra gli utilizzi dell’hardware e l’App Store.

Nei numeri diffusi da Apple ciasuna versione di App Store viene vista come una piattaforma utente distinta ai sensi del DSA. La conseguenza è particolarmente importante: solo l’App Store iOS, stando a questi numeri, potrà essere definito come una “piattaforma online molto grande”.

Tuttavia, l’azienda afferma che aderirà al DSA per tutti i suoi App Store “perché gli obiettivi del DSA coincidono con quelli di Apple di proteggere i consumatori da contenuti illegali”. Ricordiamo che il Digital Services Act (DSA) impone una maggiore responsabilità alle piattaforme online e alle aziende tecnologiche per controllare i contenuti, sia la segnalazione, che la rimozione di contenuti illegali.

Secondo le disposizioni del DSA, le regolamentazioni saranno applicate alle aziende a seconda di diverse fasce: le grandi imprese, tra cui quelle con più di 45 milioni di utenti attivi in Europa, saranno le più “colpite” dalle nuove normative.

Dal momento che Apple non ha un motore di ricerca o una piattaforma di social media, è probabile che la maggior parte degli elementi fondamentali del suo modello di business rimangano invariati in conformità con le norme imposte dal DSA. Il DSA avrà molto più probabilmente un impatto significativo su aziende come Meta e Google.

Le aziende che violano le regole del DSA potrebbero essere soggette a una multa fino al 6% del fatturato globale annuo.