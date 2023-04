Bang Olufsen Beosound A5, l’eleganza del suono è italo-danese

Lo storico marchio Bang & Olufsen ha presentato il suo nuovo diffusore portatile Beosound A5, progettato in collaborazione con lo studio di design danese-italiano GamFratesi.

Beosound A5 è disponibile in due varianti di colore. La versione in alluminio presenta una parte anteriore in fibra di carta intrecciata e una maniglia in rovere chiaro, mentre la versione in alluminio antracite nero è abbinata a una copertura e a una maniglia del diffusore in rovere scuro.

Il diffusore offre la classificazione IP65, dunque è impermeabile e antipolvere. Ha un’autonomia di oltre 12 ore e offre un caricatore wireless integrato nel pannello superiore. E’ presente, comunque, una porta USB-C per la ricarica cablata dei dispositivi esterni.

La riproduzione audio è gestita da quattro amplificatori digitali che forniscono una potenza combinata di 280 watt, così da offrire un suono in grado di riempire grandi stanze con un suono dinamico a 360 gradi.

Il sistema interno è composto da un woofer da 5,25″, due driver midrange da 2″ e un tweeter da ¾ di pollice: Beosound A5 si è proposto sul mercato di fascia alta per eccellere sia nel design che nel suono. Il tutto in dimensioni piuttosto contenute, pari a 29 x 19 x 13 cm circa (L x A x P).

A livello estetico prende ispirazione dalla serie Beolit di Bang & Olufsen, diversa dalla serie Explore nata invece per l’avventura. Propone una tecnologia Beamforming, un’innovazione integrata per la prima volta nella serie Beolab, per creare un’esperienza immersiva.

Beosound A5 è compatibile con Beolink Multiroom, Apple Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect e Bluetooth 5.2.

Bang & Olufsen Beosound A5, prezzo e disponibilità

Beosound A5 in versione Nordic Weave ha un prezzo consigliato al pubblico di 999 euro ed è disponibile online dal 27 aprile 2023. Stessa data per la versione di Beosound A5 in Dark Oak, che però ha un prezzo di 1099 euro.

Tutti i prodotti del marchio si possono acquistare anche su Amazon direttamente a questo indirizzo. Per tutte le notizie che riguardando Bang & Olufsen il link da seguire è direttamente questo.