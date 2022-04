Apple, 20 anni di crescita portentosa nel video di 40 secondi

La leggenda vera che dal garage della California porta dritti nella rivoluzione informatica, passando alle vette di Wall Street e della finanza mondiale è stata raccontata in film, libri e persino in qualche serie TV: anche per questo motivo fa una certa impressione ammirare la portentosa crescita di Apple degli ultimi 20 anni, riassunta in un video di grafici a barre di solamente 40 secondi.

Il brillante filmato di Statista mostra con istogrammi i flussi di ricavi per linee di prodotti principali di Apple. Quando era ancora Apple Computer, anni prima di iPhone, i ricavi maggiori arrivano dai Mac a cui poi si aggiunse il suo secondo prodotto più rivoluzionario di sempre: il mitico iPod.

Fu un lampo che portò finalmente il marchio Apple nelle tasche di un numero di utenti che nemmeno il Mac aveva mai fatto immaginare al più giovane e più ottimistico Steve Jobs. Ma il bello deve ancora arrivare perché mentre tutti i big di allora una sorta di smartphone già lo avevano, anche se quasi tutti lasciavano a desiderare, lo sconosciuto marchio Apple nella telefonia introduceva iPhone, rivoluzionando in un colpo solo sia gli smartphone che la telefonia. Per non parlare del computer tascabile, uno per ogni persona.

E così per un’altra volta nel giro di pochissimi anni, iPhone ha moltiplicato il marchio Apple nelle tasche del pianeta con numeri che nemmeno iPod, beh ormai l’avete capito. Poi è arrivato anche iPad, per non parlare dei piccoli ma onnipresenti AirPods, fino ad arrivare ad Apple Watch e all’era dei servizi in abbonamento.

Gli impressionanti balzi nei flussi di fatturato per prodotto, con gli istogrammi che da zero esplodono, mentre i prodotti precedenti calano fino a scomparire, tutti gli ultimi 20 anni di Apple scorrono in un lampo di 40 secondi.

