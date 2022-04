Oppo Reno7 alza l’asticella della fotografia

OPPO presenta il nuovo smartphone OPPO Reno7, disponibile a partire da oggi in esclusiva online su OPPO Store e Amazon, con alcune offerte in bundle per il lancio. Il terminale promette un salto generazionale in termini di prestazioni fotografiche, grazie alla fotocamera Ultra-Sensing Selfie, con sensore IMX709 progettato in collaborazione con Sony, con possibilità di camera Microlens e modalità Ritratto Effetto Bokeh.

OPPO Reno7 dispone di una tripla fotocamera, con sensore principale da 64MP, affiancato da un sensore di profondità da 2MP e una Microlens da 2MP con ingrandimento 15x o 30x, attorno alla quale è presente una Orbit Light di riempimento che si presta a molteplici funzioni, permettendo di catturare ogni più piccolo dettaglio, oltre a fungere da notifica quando la fotocamera è in funzione, quando si ricevono messaggi, durante sessioni di gioco o quando il telefono è in carica.

La fotocamera anteriore da 32MP è alimentata dal sensore RGBW IMX709 sviluppato da OPPO e Sony. Si tratta di un sensore dotato di una nuova matrice di pixel RGBW, che si serve dell’algoritmo Quadra Binning di OPPO, grazie al quale il sensore è in grado di catturare il 60% di luce in più rispetto ai sensori RGGB standard.

A livello estetico Reno7 mantiene le linee della serie Reno, introducendo però l’Ultra-Slim Retro Design e due nuove colorazioni Sunset Orange e Cosmic Black. Con questo design, Reno7 presenta una cornice davvero sottile, con un peso di circa 175 grammi e uno spessore di 7,54 mm nella versione Sunset Orange e di 7,49 mm in quella Cosmic Black.

Quanto al frontale, è sovrastato da un display AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz; si tratta di uno schermo certificato Amazon HDR e YouTube HD per la riproduzione di video di alta qualità.

A livello di autonomia, Reno7 dispone di una batteria da 4,500mAh e della tecnologia SUPERVOOC flash charging da 33W, che permette di caricare lo smartphone al 100% in 60 minuti, oltre a offrire 1,68 ore di riproduzione di film con una carica di appena 5 minuti. Al suo interno gode della piattaforma Qualcomm Snapdragon 680 4G, al quale si affiancano 8GB di RAM + 128GB di ROM.

Prezzi e Disponibilità

Reno7 è disponibile all’acquisto nella colorazione Cosmic Black su OPPO Store e Amazon. Da oggi è inoltre possibile preordinare la colorazioneSunset Orange su Oppo Store e a partire dal 22 aprile anche su Amazon.

Acquistando o preordinando Reno7 su OPPO Store, l’e-commerce dell’azienda, è possibile acquistare insieme allo smartphone anche OPPO Watch Free e OPPO Enco Air al prezzo totale di 329,99€. Acquistando Reno7 nella colorazione Cosmic Black su Amazon, lo smartphone è disponibile al prezzo di 299,99€ con la possibilità di usufruire di un coupon del valore di 20€ applicabile direttamente sul prodotto.

A fine marzo Oppo ha introdotto il terminale A96 che si distingue per design e fotocamera da 50 MP. Secondo le ultime indiscrezioni anche Oppo vorrebbe seguire il modello di Apple progettando internamente suoi processori proprietari per smartphone.