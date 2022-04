Optoma presenta il proiettore smart 4K UHD55

Optoma presenta il proiettore smart Optoma UHD55, che si ripromette di restituire una esperienza cinematografica 4K UHD per la casa, anche grazie ai suoi 3.600 lumen di luminosità, che permettono di contrastare eventualmente le interferenze di illuminazione esterne.

Il proiettore offre un rapporto di contrasto di 1.200.000:1 ed è compatibile con High Dynamic Range (HDR) e HLG per bianchi più luminosi e neri più profondi, per raggiungere colore brillante con copertura DCI-P3 del 97% in modalità wide gamma cromatica con otturatore abilitato.

UHD55 offre anche una modalità gaming, con un tempo di risposta di 16 ms in 4K a 60 Hz, e 4 ms in 1080p a 240 Hz. Non solo, a livello di integrazione vanta, inoltre, il supporto con Amazon Alexa e Google Assistant.

Optoma UHD55 è caratterizzato da un design elegante e con l’utilizzo dell’app Creative Cast, consente di visualizzare in modalità wireless immagini, documenti e video da un massimo di quattro dispositivi, è in grado di offrire una proiezione versatile e una facile condivisione dei contenuti con il semplice tocco di un pulsante.

Di facile installazione, Optoma UHD55 offre lens shift verticale, zoom 1,3x e deformazione 3×3 per garantire configurazioni senza problemi in qualsiasi ambiente. Il videoproiettore dispone anche di due ingressi HDMI 2.0 per la connessione ai più recenti dispositivi 4K UHD, nonché di connettività RS-232.

Caratteristiche tecniche Optoma UHD55:

Risoluzione: 3480 x 2160 True 4K UHD

Luminosità: 3.600 ANSI lumen

Rapporto di contrasto: 1.200.000: 1

Sorgente luminosa: lampada, fino a 15.000 ore di funzionamento in modalità Dynamic Black

Compatibile con HDR e HLG

Ampia gamma cromatica supportata: 97% DCI-P3

Compatibilità con gli ambienti domotici e con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT

Zoom ottico 1,3x

Correzione trapezoidale orizzontale e verticale, lens shift verticale dell’obiettivo e deformazione 3×3

Tutte le informazioni sui proiettori Optoma si trovano direttamente sul sito ufficiale. Per acquistarli, invece, è possibile anche visitare la pagina del produttore su Amazon.