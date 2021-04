Apple ha 45 anni: messaggio di Tim Cook ai dipendenti

Il CEO di Apple, Tim Cook, in occasione dei 45 anni dell’azienda ha pubblicato un messaggio su Twitter e inviato una mail ai dipendenti chiedendo a quest’ultimi di impegnarsi nuovamente in quella che era la missione originaria dell’azienda, ridefinire ciò è possibile ottenere con la tecnologia e migliorare la vita delle persone.

Il francese Macg ha condiviso il memo completo inviato da Cook ai dipendenti. Cook riferisce che non c’è stato momento migliore nella storia di Apple con un così grande potenziale, né Apple ha mai avuto “un così talentuoso e impegnato team”. Citando Steve Jobs, Cook ha scritto: “È stato finora un viaggio fantastico, eppure è a malapena l’inizio”, aggiungendo alcuni suoi elementi ispiratori. “Ricordate che nessuno di noi sarà qui alla fine della storia ma tocca a noi fare in modo che varrà la pena raccontarla”.

Di seguito la traduzione del messaggio inviato da Cook ai dipendenti:

«Il 1° aprile 1976, fu costituita a Cupertino una società per creare prodotti rivoluzionari, in grado di ridefinire ciò che è possibile ottenere dalla tecnologia e migliorare la vita delle persone. Quarantacinque anni dopo, celebriamo questa occasione dedicandoci nuovamente a quella missione – e a mantenerla viva per molto tempo a venire – anziché ricordarla con affetto come qualcosa del passato».

«Alcune cose su Apple sono cambiate in questi anni, ma le cose importanti non lo sono. Dal chip M1 agli iPhone 5G, dagli iPad che cambiano il volto dell’istruzione e della produttività, al Watch che permette di fare attenzione alla tua salute, ai migliori e Software e Servizi con funzionalità uniche, non abbiamo mai smesso di stabilire il ritmo che altri cercano di eguagliare. Quello che posso dirvi con assoluta certezza è che non c’è mai stato un momento di così grande potenziale come ora, né abbiamo mai avuto un team così talentuoso e dedicato, elementi che non dovrebbero farci stare tranquilli. Un grande potenziale obbliga grandi persone a ad affrontarlo».

«So bene che lo scorso ha messo alla prova ognuno di noi in modi che non avremmo mai immaginato. A tutti noi è stato chiesto di adattarci, ha aggiunto complessità al nostro lavoro e ha richiesto ulteriore determinazione e impegno in aree della nostra vita che vanno ben oltre il nostro lavoro. Ma so anche che ciò che ciascuno di noi è riuscito ad ottenere in questo periodo dovrebbe renderci enormemente orgogliosi. Nell’ambito di una sfida per una generazione, le cose che produciamo e il modo in cui le realizziamo hanno consentito di individuare nuove, profonde e durature fonti di valori alle persone che le amano e contano su di esse. E, su molti fronti, sappiamo che ci aspettano giorni ancora più luminosi».

«In un’e-mail come questa, per celebrare un precedente anniversario poco dopo che sono entrato in Apple, Steve ha detto: “È stato un viaggio incredibile fino ad ora, eppure abbiamo appena iniziato”. È ancora vero. Ricordate che nessuno di noi sarà qui per alla fine della storia, ma sta a tutti noi assicurarci che valga la pena raccontarla».