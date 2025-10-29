Apple accusa ex ingegnere e Oppo di aver sottratto segreti su Apple Watch

In nuovi documenti depositati in tribunale, Apple sostiene che il produttore cinese Oppo, ha assunto un ex ingegnere che si occupava di Apple Watch e che quest’ultimo avrebbe sottratto informazioni coperte da segreto industriale, dettagli che sarebbero stati mostrati in una presentazione alla quale erano presenti centinaia di dipendenti Oppo.

Lo riferisce il sito statunitense MacRumors spiegando che sono emersi nuovi elementi nell’ambito di una causa che Apple ha intentato ad agosto contro Chen Shi, ex dipendente della Mela che ha lasciato Cupertino per accettare un posto di lavoro presso Oppo, azienda cinese di elettronica di consumo, in Italia nota per i suoi smartphone.

A detta di Apple, Shi avrebbe sottratto segreti commerciali relativi allo sviluppo di Apple Watch fornendo queste informazioni a Oppo. Nella denuncia si afferma che quando l’uomo si è dimesso da Apple, non ha comunicato ai colleghi la sua nuova destinazione ma indicato genericamente che sarebbe ritornato in Cina per prendersi cura della sua famiglia.

Apple afferma che alcune settimane prima della partenza, Shi ha cominciato a raccogliere “informazioni altamente sensibili” su Apple Watch, dettagli che sarebbero serviti nello sviluppo di uno smartwatch concorrente di Oppo.

Nascondendo i suoi futuri impegni lavorativi con un competitor diretto, l’uomo avrebbe partecipato in quel di Cupertino a decine di incontri individuali con membri del team tecnico di Apple Watch per carpire ricerche in corso e attività di sviluppo, inclusi lavori in corso su sensori ottici, sensori di temperatura ed ECG. Apple afferma inoltre che Shi avrebbe prelevato documenti relativi ad aspetti chiave di tecnologie legate alla salute, anche questi forniti a Oppo.

Apple insiste, Oppo nega

La Mela spiega che l’uomo era consapevole del fatto che la sua condotta era inappropriata, e che anche Oppo sapeva perfettamente da dove arrivavano questi dettagli, attività “tollerata e incoraggiata”. Apple chiede un’ingiunzione per impedire a Oppo e Shi di usare o rivelare suoi segreti commerciali, il risarcimento, i danni e la condanna al pagamento delle spese legali.

Oppo nega coinvolgimenti in questa vicenda e in una precedente dichiarazione spiegava: “Non abbiamo prove di un collegamento con tali accuse e la condotta del dipendente durante il suo impiego presso Oppo”. E ancora: “Oppo rispetta i segreti commerciali di tutte le aziende, inclusa Apple, e non ha sfruttato in modo indebito segreti commerciali di Apple”. L’azienda afferma di voler “cooperare attivamente”, fiduciosa che un giusto procedimento giudiziario chiarirà tutto.