YouTube convertirà i vecchi video HD in alta risoluzione grazie all’AI

YouTube sfrutterà l’Intelligenza artificiale per generare in automatico versioni ad alta risoluzione di vecchi video. La piattaforma riferisce che inizierà dai video con risoluzione inferiore a 1080p, applicando l’upscaling da SD a HD, con l’obiettivo di supportare risoluzioni fino a 4K in futuro.

I creator manterranno il controllo completo sui contenuti originali e “upscalati”, e sarà offerta anche la possibilità di disattivare la funzione in questione. Gli spettatori potranno visualizzare i filmati nel formato originale oppure nel formato con la risoluzione migliorata con l’AI.

In un documento di supporto per i creator, Google spiega che il passaggio con l’AI comporta “miglioramenti alla qualità video e audio”, scelta pensata per “contribuire a ottimizzare l’esperienza di visualizzazione degli spettatori”. Tra i miglioramenti possibili dall’AI: regolazioni della luminosità o del colore, maggiore chiarezza e nitidezza dei video, e amento della risoluzione video con la “Super risoluzione”, tecnologia sviluppata da Big H che promette di “far sembrare i caricamenti a bassa risoluzione come se fossero stati girati in HD”.

Per quanto concerne i miglioramenti audio, questi comprendono: regolazioni automatiche dei livelli di volume e del mixaggio audio, un’esperienza di ascolto “più confortevole “con volume stabile, un miglioramento che bilancia l’intervallo tra le parti silenziose di un video e quelle con il volume più alto, riducendo le variazioni del suono.

I creator possono attivare o disattivare le impostazioni dei miglioramenti alla qualità visiva e audio accedendo a YouTube Studio da un computer, da qui facendo click su Impostazioni > Canale Impostazioni avanzate; a questo punto è possibile selezionare o deselezionare la casella “Consenti a YouTube di migliorare la qualità delle immagini”; selezionata l’opzione desiderata bisogna fare click su “Salva”.

Funzionerà davvero?

Non è la prima volta che simili tecnologie sono sfruttate: lo ha fatto anche Netflix con la serie “A Different World”, con risultati che si sono rivelati a dir poco discutibili (corpi deformati, bocche alterate e sfondi sfocati); gli algoritmi non sempre riescono a produrre l’immagine migliore in modo corretto. Attendiamo di vedere i risultati.

