Apple aggiorna iMovie per iPhone, iPad e Mac con nuovi filtri, colonne sonore e altro ancora

Oltre all’aggiornamento a Final Cut Pro X, Apple ha anche annunciato upgrade importanti per iMovie su iPhone, iPad e Mac. iMovie per iPhone e iPad guadagna così nuovi filtri, 25 nuove colonne sonore e altro ancora. iMovie su Mac, invece, guadagna nuovi filtri e una migliore integrazione con iMovie per iOS.

Per gli utenti di iPhone e iPad, iMovie ha tre nuovi filtri che danno ai video “un aspetto disegnato a mano”. Ci sono anche 25 nuove colonne sonore tra cui scegliere e una varietà di correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Ecco le note di rilascio per l’aggiornamento per iPhone e iPad di iMovie:

Dai ai tuoi video l’aspetto di un disegno fatto a mano con 3 nuovi filtri: Fumetto, “Fumetto mono” e Inchiostro.

Scegli tra 25 nuove colonne sonore, in generi come Azione, Rilassata e Sentimentale, che si adattano automaticamente alla durata del filmato.

Risolto un problema che poteva impedire l’aggiornamento del visualizzatore dopo la duplicazione di una foto nella timeline.

Migliorata l’affidabilità del comando Ripristina durante il montaggio di un trailer.

Miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità

Su Mac, iMovie guadagna, invece, cinque nuovi filtri oltre al supporto per l’importazione di progetti iOS con i nuovi filtri di cui sopra. Ecco le note di rilascio per l’aggiornamento di iMovie per Mac rilasciato oggi:

5 nuovi filtri per un effetto di disegno a mano: Fumetto, Fumetto B/N, Fumetto vintage, Fumetto seppia e Fumetto inchiostro.

Importa progetti di iMovie per iOS con il supporto per i filtri Fumetto, Fumetto B/N e Fumetto inchiostro.

Migliorata la stabilità generale

Potete scaricare iMovie per iPhone e iPad qui gratuitamente, mentre la versione per Mac si scarica da Mac App Store a questo indirizzo. Ricordiamo che nella giornata di oggi Apple ha anche aggiornato Final Cut Pro X con una serie di miglioramenti; potete leggere le novità a questo indirizzo.