Hub USB-C in alluminio per i MacBook con due porte in sconto a soli 19,99 euro

Chi possiede un MacBook Pro con due porte USB-C non dovrebbe farsi sfuggire questa offerta: grazie ad un codice è infatti possibile comprare su Amazon un hub fatto su misura di questi computer che permette di espandere le porte del computer con soli 19,99 euro. Spedizione inclusa.

Si tratta di un accessorio compatto e indispensabile in quanto in un sol colpo permette di ampliare porte e ingressi di tutti i MacBook Pro e Air di ultima generazione che presentano per l’appunto due porte USB-C affiancate. Le spine di questo adattatore sono infatti distanziate della giusta misura per potersi collegare al computer con una soluzione di continuità, soprattutto visiva, che non ha eguali.

Non ci sono infatti cavi svolazzanti e resta praticamente incollato al profilo del computer, rendendolo effettivamente comodo anche durante il trasporto: basta scegliere una custodia un po’ più larga, magari una per computer 15″ se si usa con un Pro da 13″, e può restare agganciato anche negli spostamenti.

Ma a parte questo, è il vantaggio che porta, in rapporto al prezzo in promozione, che lo rende effettivamente un affare irrinunciabile. Perché occupando le due porte USB-C mette a disposizione uno slot per leggere le schede SD, magari per scaricare le foto dalla fotocamera, e uno per schedine microSD, allo stesso modo per archiviare e spostare i file da e verso questo formato utilizzato in action camere, smartphone Android e via dicendo.

Aggiunge anche due porte USB-A tradizionali, utili per collegare un mouse con filo, un hard disk esterno, una chiavetta USB, un cavo per la sincronizzazione dei dati dei dispositivi e tutti quegli accessori e periferiche che utilizzano questo tipo di presa. Sono di tipo USB 3.0 perciò supportano alta velocità (fino a 5 Gbps) nel trasferimento dei dati. Mette inoltre a disposizione una presa HDMI con supporto video 4K @ 30 Hz, molto comoda quindi per collegare il computer ad un TV o un monitor esterno.

In alternativa si può usare la porta USB-C passante che questo hub mette a disposizione, in quanto supporta addirittura i video 8K @ 60 Hz. In alternativa si può usare per la ricarica della batteria del portatile, visto che supporta in ingresso fino a 100 W e quindi funziona adeguatamente con qualsiasi MacBook, Pro oppure Air, attualmente in commercio. Questo hub è per altro realizzato in alluminio in perfetto stile Mac, quindi la continuità che offre è anche visiva e allo stesso tempo promette una robustezza superiore a quella degli hub costruite con un più comune policarbonato.

Se lo volete comprare, anziché pagarlo 30 euro vi basta inserire il codice SBXAN6XN nel carrello per pagarlo soltanto 19,99 euro spedizione inclusa.