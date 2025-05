Apple AirPods Pro 2 a 199€ su Amazon, sconto del 29% e minimo storico

Gli AirPods Pro di seconda generazione con custodia MagSafe USB-C oggi costano solo 199€ su Amazon con il 29% di sconto: un’occasione unica per acquistare gli auricolari premium di Apple al prezzo minimo storico, mai raggiunto nemmeno durante le grandi giornate di sconti come Black Friday o Prime Day.

Auricolari premium con chip H2 e audio spaziale personalizzato

Apple ha progettato gli AirPods Pro 2 per offrire un salto di qualità evidente rispetto alla generazione precedente. Il chip H2 migliora sensibilmente sia la resa audio che la gestione delle funzionalità intelligenti. La cancellazione attiva del rumore risulta ancora più efficace, ideale per viaggi, ufficio o luoghi affollati, mentre la modalità Trasparenza adattiva filtra i suoni esterni in modo intelligente.

Grazie all’audio spaziale personalizzato, il suono viene calibrato in base alla forma dell’orecchio dell’utente, con effetto immersivo garantito anche durante film e videogiochi. I nuovi driver a bassa distorsione offrono bassi profondi, alti nitidi e maggiore dettaglio complessivo, con una qualità audio tra le migliori del settore true wireless.

Per un’analisi approfondita delle differenze tra prima e seconda generazione, potete leggere anche la nostra recensione degli AirPods Pro 2 su Macitynet.

Comodità, autonomia e perfetta integrazione con l’ecosistema Apple

Il design degli AirPods Pro 2 è pensato per offrire massimo comfort grazie alle quattro misure di gommini incluse. I controlli touch sugli steli permettono di regolare volume, tracce e chiamate in modo intuitivo. La custodia MagSafe con ricarica USB-C è resistente ad acqua e polvere (IP54), compatibile con ricarica MagSafe, Apple Watch e USB-C.

In termini di autonomia, si arriva fino a 6 ore di ascolto continuo, che salgono a 30 ore complessive con la custodia: un dato che li rende perfetti per lunghi viaggi, giornate lavorative intense o uso prolungato durante lo studio.

L’integrazione con l’ecosistema Apple è come sempre impeccabile: pairing istantaneo, passaggio automatico tra dispositivi, supporto a “Dov’è” per ritrovarli facilmente e attivazione di Siri con comando vocale.

Il prezzo più basso di sempre, anche sotto il Black Friday

Gli AirPods Pro 2 sono stati proposti più volte in offerta, ma non erano mai scesi fino a 199€, nemmeno durante eventi di shopping di punta come il Prime Day o il Black Friday. Oggi si trovano con il 29% di sconto rispetto al prezzo ufficiale di 279€, rendendo questa la migliore offerta mai registrata per questi auricolari di ultima generazione.

Un’occasione imperdibile per chi vuole passare al top della gamma audio Apple senza spendere a prezzo pieno, come dimostra l’attuale offerta oggi a 199€ su Amazon con il 29% di sconto.